Индия снимает ограничения и готовится к третьей волне COVID-19

ДЕЛИ. ВВС - КАЗИНФОРМ - Власти индийской столицы объявили о частичной отмене ограничений, введенных в апреле на фоне резкого роста числа заболевших Covid-19. Число заражений в Дели в последние дни снизилось с пиковых 28 тысяч случаев до 500, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

При этом в столице говорят, что ждут третьей волны эпидемии и запасаются кислородом, нехватка которого остро ощущалась в больницах.

В понедельник, 7 июня, в Дели снова откроются рынки, магазины и супермаркеты, которые пока будут работать через день - по очереди. Магазины, где продаются товары первой необходимости, а также аптеки будут работать ежедневно.

Также работодателям разрешили вернуть сотрудников в офисы, однако только при условии, что из офиса будут работать не более 50% от всего штата. Работу возобновит и столичное метро, число пассажиров в котором пока не должно превышать 50% от обычного числа.

Неделей ранее была возобновлена работа заводов, фабрик, строительных компаний.

«Они работают уже неделю, но ситуация с Covid-19 - под контролем, число новых заражений за последние 24 часа - меньше 500», - подчеркнул глава администрации Дели Арвид Кеджривал. Он отметил, что сейчас, когда эпидемиологическая ситуация улучшилась, очень важно дать экономике восстановиться.

Эпидемиологическая ситуация улучшается практически на территории всей Индии. Число заражений сократилось до 120 тысяч в день, тогда как на пике второй волны этот показатель превышал 400 тысяч. Число смертей за последние 24 часа составило 3380.

Один из самых экономически сильных штатов Индии - Махараштра - также объявил о планах постепенной отмены ограничений.

Власти штата обнародовали план постепенного выхода из локдауна, который предполагает пять этапов отмены ограничений. Переход к каждому новому этапу будет определяться двумя основными показателями - числом новых заражений и наличием свободных мест в больницах.

Пятый уровень снятия ограничений - начальный. Он будет действовать в тех районах, где заболеваемость еще выше 20%, и предполагает минимальное снятие ограничений. Первый уровень предполагает отмену практически всех ограничений. К нему смогут перейти те районы, где заболеваемость не превышает 5%, а в больницах свободны как минимум 75% мест.

В каждом из 36 районов штата будет действовать определенный этап снятия ограничений - в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации.

В Мумбаи, по данным местных СМИ, будет действовать второй уровень, который предполагает значительное ослабление ограничений: торговые центры, рестораны, спортивные залы и салоны красоты смогут возобновить работу, но их посещаемость не должна превышать 50% от той, что была до пандемии.

В пятницу в штате Махараштра было зарегистрировано 14 152 новых случая заражения и 289 смертей от Covid-19. Это пятый день, когда число новых заражений не превышает 20 тысяч (в сутки).

Третья волна

Тем не менее власти подчеркивают, что они готовятся к третьей волне, которая может оказаться еще более масштабной, чем вторая.

«Мы готовимся к третьей волне Covid-19, учитывая, что число новых заражений (в Дели) на пике может достигать 37 тысяч в день», - говорит глава столичной администрации Арвид Кеджривал.

Также, по его словам, город создаст запас медицинского кислорода в 420 тонн, нехватка которого остро ощущалась во время второй волны. Всего будут открыты 64 предприятия для производства медицинского кислорода.

Также в Дели будут открыты лаборатории для изучения коронавируса SARS-CoV-2 и его различных мутаций, сообщил Кеджривал.

Тем временем вакцинация в Индии идет довольно медленными темпами из-за ряда факторов: нехватки вакцины, путаницы с поставками и споров между федеральным правительством и властями штатов по поводу распределения вакцины.

На данный момент в Индии первую дозу вакцины получили только 180 млн человек - это 14% населения страны. Полностью вакцинацию (получили обе дозы) прошли 45 млн человек - то есть 3,4% населения.

Приблизительно равное количество доз вакцины получили крупные города Индии - Дели, Мумбаи, Калькутта, Ченнаи, Бангалор, Хайдарабад, а также основные города в штате Махараштра - Пуна, Тхана и Нагпур. За первые четыре недели кампании вакцинации населения эти девять городов получили на 16% больше доз вакцин, чем все сельские районы страны.

Власти страны попытались решить проблему с доступностью вакцины для лиц младше 45 лет, предложив им прививку за деньги в частных клиниках. Однако такой услугой могут воспользоваться в основном жители относительно крупных населенных пунктов.

Жители крупных городов могут вакцинироваться в частных клиниках. Гораздо хуже ситуация в небольших городах и сельских районах. Там не хватает вакцины даже для основных групп риска - врачей, социальных работников и людей старше 45 лет и пациентов с хроническими заболеваниями.

Также непростая ситуация сложилась в самых бедных штатах Индии, где региональные власти не могут обеспечить закупку вакцины. Власти штата Джаркханд некоторое время назад обратились к федеральному правительству с просьбой полностью обеспечить штат бесплатными вакцинами, поскольку почти все население этого региона живет за чертой бедности и не в состоянии платить за прививки.

Ранее Верховный суд Индии раскритиковал действия правительства по проведению кампании по вакцинации населения и призвал зарезервировать необходимое количество доз вакцины для сельских районов.

В заявлении суда говорится, что частные клиники фактически отсутствуют в сельских районах, а поэтому жители деревень и сел лишены возможности пройти вакцинацию. Суд также указал, что частные клиники ориентированы на получение выгоды, а поэтому охотно перепродают вакцину или соглашаются на организацию вакцинации сотрудников частных компаний, и при этом не стремятся обеспечить вакцинацию наиболее уязвимых групп населения.