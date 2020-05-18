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    Индия продлила карантин еще на две недели

    18 Мая 2020, 08:45

    НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - В воскресенье Индия объявила о продлении жестких карантинных мер в стране еще на две недели, чтобы сдержать распространение нового штамма коронавируса COVID-19. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на WAM.

    Карантин был введен в стране 25 марта. Однако с начала этого месяца карантинные меры постепенно снижались.

    Министерство внутренних дел объявило о продлении карантина в день, когда в Индии было зарегистрировано рекордное увеличение на 4 987 новых случаев заражения COVID-19 за сутки.

    По последним данным, число смертельных случаев от коронавируса в Индии составляет 2872. Министерство здравоохранения и социального обеспечения отмечает, что к настоящему времени выздоровело около 37,51 процент пациентов, что равняется 34 108.

    Министр внутренних дел Аджай Бхалла в своем приказе, изданном за шесть часов до окончания карантина (12:00 в воскресенье), заявил, что все внутренние и международные авиаперевозки остаются приостановленными до конца мая. Работа метро в городах также должны быть приостановлены.

    Все учебные заведения останутся закрытыми, онлайн обучение продолжится. Отели, рестораны, кинозалы, торговые центры, спортзалы, бассейны, театры и спортивные комплексы также по-прежнему останутся закрытыми до окончания назначенного карантинного режима.

    Религиозные собрания строго запрещены до 31 мая. В Индии будет действовать строгий комендантский час с 19.00 до 07.00 ежедневно.

    Тем не менее, межгосударственное движение пассажиров возобновится в понедельник с согласия правительств соответствующих штатов.

    Автор:

    Раушан Конырбаева

    Индия
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