Индия отправила спасателей и медикаменты в пострадавшую от землетрясения Турцию

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Во вторник Индия отправила первую партию гуманитарной помощи, состоящую из поисково-спасательной группы, поисковых собак и медицинских препаратов, на борту самолета ВВС страны в пострадавшую от землетрясения Турцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Indian Express.

Серия землетрясений магнитудой 7,8, 7,6 и 6 баллов сотрясла юго-восток Турции и север Сирии утром в понедельник, в результате чего погибли более 4 300 человек по всему региону.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил в понедельник, что он «невероятно огорчен гибелью людей и ущербом, нанесенным в результате землетрясения в Турции», и поручил властям страны оказать всю возможную помощь в преодолении последствий землетрясения.

«Первая партия гуманитарной помощи отправляется в Турцию вместе с поисково-спасательными группами, специально обученными собаками, медикаментами, буровыми машинами и другим необходимым оборудованием», - написал в своем официальном аккаунте в Twitter пресс-секретарь Министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи.

Indian Express уточняет, что Индия направила в Турцию две поисково-спасательных группы, состоящие из специально обученных сотрудников. Группы направляются для помощи в проведении аварийно-спасательных работ.

Посол Турции в Индии Фират Сунел выразил благодарность правительству Индии за предложение помощи, отметив, что «настоящие друзья познаются в беде».

Новостное агентство TheHindu.com сообщает, что отправка помощи в Сирию была немного задержана, так как вылет самолета C-130 только с медикаментами и без поисковых групп для Дамаска был отложен до полудня.

Турция и Сирия пострадали от трех последовательных разрушительных землетрясений магнитудой 7,8, 7,6 и 6,0, начиная с утра понедельника. Остаточные толчки продолжают наносить ущерб и сеять хаос по всему региону. Правительства многих стран поспешили направить персонал, медикаменты и оборудование, чтобы помочь спасательным работам в пострадавших от землетрясения районах.

Фото:Twitter/@MEAIndia

