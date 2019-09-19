Индия объявила запрет на электронные сигареты

ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Кабинет министров Индии объявил о запрете на производство, импорт и продажу электронных сигарет, заявив, что они представляют опасность для здоровья, сообщает BBC.

Министр финансов Нирмала Ситхараман сообщила, что Кабинет утвердил запрет продуктов вейпинга (курение электронных сигарет) из-за их негативного воздействия на молодежь.

Однако пока не ясно, распространяется ли запрет на использование оборудования для вейпинга.

К слову, в Индии более 100 миллионов взрослых курильщиков, что делает ее огромным потенциальным рынком для компаний, выпускающих электронные сигареты.

Вейпинг, который включает вдыхание смеси, обычно сделанной из никотина, воды, растворителей и ароматизаторов, рассматривается как альтернатива курению, которая может помочь людям бросить курить, но его влияние на здоровье до сих пор полностью неизвестно.

Запрет будет включать тюремное заключение на срок до трех лет для правонарушителей. Традиционные табачные изделия не попадают под запрет.

«Это означает, что производство, изготовление, импорт и экспорт, продажа, распространение и реклама, связанные с электронными сигаретами - запрещены», - сказала Ситхараман на пресс-конференции. По ее словам, исследования, проводившиеся в США и Индии, позволяют предположить, что некоторые молодые люди считают вейпинг «частью современного стиля».

Индия является вторым по величине в мире потребителем табачных изделий после Китая. Таким образом, ежегодно в стране умирают более 900 000 человек от болезней, связанных с курением.

Сторонники вейпинга говорят, что это помогает людям бросить курить и что запрет на него побудит бывших курильщиков снова приобрести пагубную привычку.

Однако министерство здравоохранения Индии, предложившее запрет, утверждает, что общество в первую очередь должно быть заинтересовано в том, чтобы вейпинг не стал «эпидемией» среди молодежи.

Стоит отметить, что в 2018 году вейперы в США, Великобритании и Франции потратили более 10 миллиардов долларов США (8 миллиардов фунтов) на бездымный табак и вейп-продукты.

В то же время число вейперов стремительно увеличивается, так, в 2011 году их число достигало 7 миллионов, в 2018 году эта цифра достигла показателя в 41 миллион.

По оценкам маркетинговой исследовательской группы Euromonitor, к 2021 году число взрослых вейперов достигнет почти 55 миллионов.

В США, где в данный момент потенциальный риск для здоровья от электронных сигарет находится в центре внимания, в этом году было зарегистрировано 450 людей с заболеваниями легких, причиной которых стал вейпинга. Также сообщалось, что число летальных исходов по причине употребления электронных сигарет достигло по меньшей мере 6.

Индийский запрет на электронные сигареты появился на следующий день после того, как Нью-Йорк стал вторым штатом США, запретившим использование ароматизированных электронных сигарет. Критики вейпинга утверждают, что ароматы особенно нравятся детям, которые рискуют стать зависимыми от никотина.