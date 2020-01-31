Индия объявила о первом подтверждённом случае заражения новым коронавирусом

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - В индийском штате Керала в округе Триссур зарегистрировали первый подтвержденный случай заражения новым коронавирусом. Вирус диагностирован у индийской студентки, которая недавно вернулась домой из города Ухань в Китае. Она учится в Уханьском университете. Результаты исследований дали положительный результат на наличие нового коронавируса. Состояние заболевшей студентки стабильное, она находится в изоляции под пристальным наблюдением, передаёт India Today.

Со слов министра здравоохранения Кералы К.К. Шайлая, 20 проб были отправлены на исследование, из которых один дал положительный результат на новый коронавирус.

«Пациент вернулся из Китая и сейчас находится в больнице в округе Триссур. Состояние стабильное», - сообщил министр.

«Мы поручили всем больницам, в том числе частным, следить за состоянием пациентов с похожими симптомами (коронавируса). Департамент здравоохранения готов изолировать пациентов и начать лечение», - сказал министр здравоохранения Кералы К. К. Шайлая.

Как передает Агентство Reuters, один высокопоставленный чиновник индийского правительства заявил, что эвакуация индийских граждан из Ухани, эпицентра коронавируса, было не из лучших вариантов из-за риска заражения.

На этой неделе Индия подготовила самолет к вылету в Ухань, но ждала одобрения китайских властей, которые пытались упорядочить весь процесс эвакуации.

«Только те граждане, у которых нет вируса, будут эвакуированы, их доставят в карантинный центр за пределами Дели», - сказал чиновник, требуя анонимности.

Требования граждан Южной Азии усилились после того, как такие страны, как Соединенные Штаты и Япония, начали вывозить своих граждан.

Ранее сообщалось, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV.

За истекшие сутки в Китае от нового типа коронавируса 2019-nCov скончалось 43 человека, подтверждено 1982 новых случаев заболевания.