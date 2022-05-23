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    Индия намерена использовать 26 млрд долларов для борьбы с инфляцией

    23 Мая 2022, 15:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правительство Индии рассматривает возможность дополнительных расходов в размере около 26 млрд долларов (2 трлн индийских рупий) в 2022/23 финансовом году для борьбы с высокой инфляцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание The Economic Times.

    Новые меры по снижению налогов на бензин и дизельное топливо будут вдвое превышать заложенные для этих целей средства в размере 13 млрд долларов. Дополнительно потребуется еще 6,5 млрд долларов для субсидирования удобрений. Кроме того, власти могут повторно снизить налоги на топливо, если сырая нефть продолжит дорожать, что может потребовать из бюджета от 13 до 19,5 млрд долларов в 2022-23 финансовом году.

    Для финансирования данных мер потребуются дополнительные средства, что может означать отклонение от целевого показателя дефицита бюджета в 6,4% ВВП на 2022/23 годы. Правительство Индии планирует занять рекордные 185,5 млрд долларов в этом финансовом году, согласно сделанному объявлению в феврале.

    Автор: Кожыбаев Рустем

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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