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    Индия начала первые испытания вакцины против коронавируса на людях

    27 Июля 2020, 11:30

    НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Индия начала первые испытания вакцины от коронавируса на людях, об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на AP.

    Всеиндийский институт медицинских наук, ведущая учебная больница в Нью-Дели, заявила, что в пятницу ввела первую дозу пробной вакцины против коронавируса человеку.

    Вакцина Коваксин, входит в число почти двух десятков вакцин, которые проходят испытания на людях во всем мире. Всеиндийский институт медицинских наук входит в число 12 учреждений, отобранных Индийским советом по медицинским исследованиям для проведения двухфазных рандомизированных, плацебо-контролируемых, двойных контрольных клинических исследований Коваксина.

    Стоит отметить, что за сутки во второй по численности населения стране мира зарегистрировано почти 50 000 новых случаев инфицирования коронавирусом.

    В настоящий момент общая численность инфицированного СOVID-19 населения Индии превысила 1,4 миллиона человек. Количество смертельных случаев от нового штамма коронавирусной инфекции насчитывает 32 771 смертей, в том числе 705 за воскресенье.

    Отметим, что испытания вакцины против коронавируса в апреле начала Австралия, в конце апреля испытания вакцины против коронавируса на людях начала проводить Германия. В это же время первые в Европе клинические испытания на людях экспериментальной вакцины от коронавируса начались в Оксфорде.

    Исследователи в Японии клинических испытаний вакцины запустили в конце июня. Губернатор Осаки Йошимура Хирофуми сообщил, что на первом этапе клинических испытаний тестирование будет проведено на 20-30 работниках здравоохранения. В России клинические испытания вакцины против коронавируса завершились в середине июля. Результаты исследований показали безопасность препарата.

    Автор:

    Раушан Конырбаева

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