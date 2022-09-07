Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Индия и Китай разрешили ингаляционные вакцины против COVID-19

    7 Сентября 2022, 15:07

    НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ – Индия и Китай одобрили новый подход к вакцинации против коронавируса. Теперь можно использовать два варианта вакцинации без игл: первый - назальный, второй - пероральный, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

    Регулирующие органы Индии во вторник одобрили назальную версию Bharat Biotech в качестве опции для людей, которые еще не были вакцинированы.

    Министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия написал в Twitter, что этот шаг еще больше укрепит коллективную борьбу с пандемией.

    Индийская назальная вакцина была разработана учеными Вашингтонского университета в Сент-Луисе и позже лицензирована индийским производителем вакцин Bharat Biotech. Компания провела два испытания, дав две дозы вакцины 3,1 тыс. ранее невакцинированным добровольцам и в качестве дополнительной вакцины 875 добровольцам, которые получили две прививки других вакцин против COVID-19.

    CanSino Biologics объявила в воскресенье, что китайские регулирующие органы одобрили ингаляционную версию вакцины против коронавируса для использования в качестве бустерной дозы. Компания указала на предварительные результаты исследований, свидетельствующие о том, что ингаляционная версия усиливает иммунную защиту после одного вдоха.

    В настоящее время изучаются варианты без прививок в качестве стратегии улучшения защиты от инфекции, при этом особый интерес представляют назальные вакцины, предназначенные для борьбы с вирусом прямо там, где он попадает в организм.

    Фото: cbsnews.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Китай Индия Коронавирус в мире Вакцинация Мировые новости
    Новости по теме
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге