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    Индикатор семейного счастья разрабатывают в Узбекистане

    5 Октября 2022, 22:45

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – На основе международного опыта специалисты узбекского научно-исследовательского института «Семья и женщина» приступили к разработке отечественного индикатора семейного счастья. Об этом на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций сообщила руководитель пресс-службы института Манижа Бахриева, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «На данный момент рабочая группа уже проанализировала такие индексы в Великобритании, Франции, Китае, Бутане, Индонезии и Малайзии. В результате анализа и исследований были выявлены показатели счастья семей. При этом учитывались показатели субъективного и объективного счастья узбекской нации, исходя из ее характера и уровня жизни», - сказала Манижа Бахриева.

    С ее слов, индикаторы семейного счастья делятся на объективные и субъективные. К первым относят статистику, а ко вторым – социологические опросы. Основное внимание исследователи собираются уделить соцопросам. Вычислять индекс будут на основе показателей, которые получат с помощью опросников. Ранее опросы в рамках пилотного вычисления индекса прошли экспериментально в Ферганской области Узбекистана.

    «С помощью нового индикатора будут определять уровень счастья жителей Узбекистана, чтобы выяснить, как власти могут помочь сохранить благополучие в семье», - отметила спикер.


    Фото:dumsk.com

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Центральная Азия Узбекистан Общество Мировые новости
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