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    Индексация пенсий и зарплат будет производиться в перспективе - вице-премьер РК

    6 Января 2023, 15:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов заявил, что в перспективе индексация пенсий, а также заработной платы будет производиться, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В прошлом году была индексация пенсии, сейчас люди пишут, что им стали доплачивать 10-15 тысяч тенге, а инфляция была выше. Люди многие были недовольны, как вы можете это прокомментировать? Стоит ли людям ожидать повторную индексацию?» - спросили Алтая Кульгинова журналисты в после расширенного заседания коллегии Министерства науки и высшего образования

    «В целом, все реформы направлены на то, чтобы повысить доходы населения. По пенсиям, что вы говорите, было повышение. В этом году инфляция тоже побила рекорды. Этого никто не скрывает. Поэтому, в перспективе тоже индексация будет производиться», - пояснил Алтай Кульгинов.

    Он уточнил, что в этом году уже решение принято, но в перспективе индексация будет производиться.

    «Конечно, в перспективе индексация будет, и по зарплатам будет. Вы видите, что зарплата врачей повысилась, зарплата учителей на 25 % в этом году повысилась, медицинских работников – на 30 %. В целом, по всем отраслям повышается заработная плата, еще у частных компаний. У нас имеются трехсторонние договоры между профсоюзами, работодателями и местными исполнительными и органами. Эта работа постоянная и будет проводиться на постоянной основе», - сказал вице-премьер.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Экономика Общество Алтай Кульгинов Пенсия
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