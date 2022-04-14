Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Индекс промышленного производства в январе-марте в РК составил 105,8%

    14 Апреля 2022, 20:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Увеличение объемов производства зафиксировано в 16 регионах республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

    Заметный рост отмечен в Атырауской области (112,1% к январю-марту 2021 года). При этом снижение зафиксировано в Кызылординской области.

    По сравнению с январем-мартом 2021 года отмечается рост объемов добычи сырой нефти (107,6%) и природного газа (108,2%), производства напитков (119%), табачных изделий (122,4%), химической (107,8%) и металлургической промышленности (104,6%), резиновых и пластмассовых изделий (115,2%), фармацевтической (118,2%) и прочей неметаллической минеральной продукции (112,4%).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Промышленность Экономика Статистика
    Новости по теме
    Новости по теме
    280 инвестпроектов на 2 трлн тенге запустят в Казахстане в текущем году
    Наталья Годунова: Теневая экономика недодает 3-4 трлн тенге налогов в госбюджет ежегодно
    На 20% ежегодно растет количество обращений о нарушениях прав потребителей в Казахстане
    Министр финансов РК доложил об исполнении республиканского бюджета за 2022 год на заседании Парламента РК
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    5 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу