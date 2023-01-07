Индекс продовольственных цен ФАО в декабре 2022 года снизился

РИМ. КАЗИНФОРМ - Цены на продовольствие в декабре снизились на 1,9 процента по сравнению с ноябрем и на один процент – по сравнению с декабрем 2021 года. Этот показатель снижается девятый месяц подряд, тем не менее в ФАО призывают международное сообщество не терять бдительность, предупреждая, что цены на многие основные продукты питания держатся на близком к рекордному уровне. Центр новостей ООН.

Индекс цен, который выводит Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО), позволяет ежемесячно отслеживать изменения мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары.

«После двух весьма неспокойных лет более стабильные цены на продовольственные товары можно только приветствовать», – прокомментировал ситуацию ведущий экономист ФАО Максимо Тореро.

При этом он отметил, что, несмотря на снижение, цены на многие продовольственные товары держатся на близком к рекордному уровню и многие жители планеты по-прежнему сталкиваются с трудностями. Он призвал сосредоточить внимание на смягчении последствий этого кризиса. «Например, растут цены на рис, а перспективы поставок в будущем обусловлены целым рядом рисков», – сообщил он.

В наибольшей мере снизились мировые котировки растительных масел: цены достигли самого низкого уровня с февраля 2021 года. Это связано с вялым спросом на импорт, позитивными прогнозами сезонного роста производства соевого масла в странах Южной Америки, а также со снижением цен на сырую нефть.

По сравнению с ноябрьским уровнем значение Индекса цен ФАО на зерновые снизилось на 1,9 процента. Выросли лишь мировые цены на рис.

В декабре мясо в целом подешевело на 1,2 процента – упали цены на говядину и мясо птицы. При этом в связи со значительным ростом внутреннего спроса в праздничный период, особенно в Европе, подорожала свинина.

Стоимость молочной продукции выросла на 1,2 процента, в основном за счет подорожания сыра. Выросли также цены на сахар.

Общие итоги 2022 года

На протяжении всего 2022 года показатели Индекса продовольственных цен ФАО были выше показателей предыдущего года. В совокупности с существенным ростом в 2021 году это спровоцировало значительную напряженность на рынках, ситуация в странах с низким уровнем доходов все еще вызывает обеспокоенность. По инициативе ФАО Международный валютный фонд сформировал фонд кредитования – инструмент экстренного финансирования для преодоления продовольственного кризиса.

В прошедшем году мировые цены на пшеницу и кукурузу достигли рекордного уровня. По итогам 2022 года значение Индекса цен на растительные масла достигло нового рекордного уровня, а средние значения Индекса цен на молочную продукцию и Индекса цен на мясо вышли на самый высокий уровень с 1990 года.



