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    Индекс деловой активности в марте снизился и составил 48,3 - Нацбанк РК

    5 Апреля 2022, 22:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор департамента денежно-кредитной политики НБ РК Рустем Оразалин прокомментировал индекс деловой активности за март 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

    «В марте деловая активность оказалась под давлением резкого изменения геополитической ситуации и высокого уровня неопределенности относительно дальнейшего развития экономики», - отметил спикер.

    Индекс деловой активности в марте снизился, составив 48,3 (в феврале – 50,6). На снижение деловой активности повлияло снижение субиндексов по секторам промышленности и услуг до 48,2 и 48,4, соответственно (в феврале – 51,4 и 50,6). В то же время в строительстве значение индекса увеличилось до 47,1 (в феврале – 46,0), но осталось в области снижения.

    «В разрезе регионов наиболее низкое значение ИДА зафиксировано в Северо-Казахстанской области (40,0), наиболее высокое значение - в Туркестанской (55,4) и Мангистауской (54,2) областях.

    В марте 2022 года, по оценкам предприятий, текущие условия ведения бизнеса ухудшились: баланс между положительными и отрицательными ответами составил (-) 9,3 (в феврале - (-)2,4), ухудшение отмечено во всех секторах. По всем факторам оценки бизнес-условий превалировали негативные ответы. Улучшилась оценка налоговой нагрузки с (-)5,5 в феврале до (-)3,4 в марте, но все еще остается негативной. Спрос практически не изменился (-3,8). Остальные факторы (доступ к коммуникациям, доступ к финансам/кредитам и вопросы защиты бизнеса), по оценкам респондентов, несколько ухудшились», - сообщил Рустем Оразалин.

    Значительно снизилась уверенность предприятий в отношении будущих бизнес-условий на следующие 6 месяцев: оценка будущих условий впервые с января 2021 года оказалась отрицательной, составив (-)5,2 (в феврале – 21,5). В результате индекс бизнес-климата, представляющий собой усредненную оценку текущих и будущих бизнес-условий, в целом по экономике заметно ухудшился, составив (-)7,2 (в феврале - 11,4).

    В марте 2022 года в опросе приняли участие 465 предприятий: в строительстве – 71, промышленности – 177, услугах – 217.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Нацбанк Казахстана Банки Бизнес Экономика Регионы Финансы
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