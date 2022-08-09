Индекс деловой активности снизился в ряде секторов экономики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Низкий уровень новых заказов в ряде отраслей, а также длительные сроки поставок сырья и материалов оказали негативное влияние на показатель деловой активности, индекс которого составил 48,0, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

Директор департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК Рустем Оразалин проинформировал об индексе деловой активности в июле 2022 года.

«Низкий уровень новых заказов в ряде отраслей, а также длительные сроки поставок сырья и материалов оказали негативное влияние на показатель активности, индекс которого составил 48,0 (в июне – 48,9). В секторе услуг значение индекса практически не изменилось, составив 48,6, в остальных секторах отмечено снижение индекса: в производстве – до 48,5, в горнодобывающей промышленности – до 46,2, в строительстве – до 47,0», - сказал спикер.

По его словам, в июле 2022 года оценка предприятиями текущих бизнес-условий ухудшилась до (-)6,3 (в июне – 4,0). Баланс ответов оказался отрицательным за счет увеличения респондентов, отметивших негативное изменение. Оценка предприятиями будущих бизнес-условий на предстоящие 6 месяцев также снизилась, составив 18,0 (в июне – 23,9).

В результате индекс бизнес-климата, представляющий собой усредненную оценку текущих и будущих бизнес-условий, снизился, составив 5,4 (в июне – 13,6). В результате индикатор «часов» бизнес-цикла в июле перешел из зоны роста в область подъема.

«В июле 2022 года среди оценок факторов бизнес-условий улучшение продолжилось по спросу. Баланс ответов по спросу составил 4,3 (в июне – 1,8). В разрезе секторов, по оценкам респондентов, спрос восстанавливается в производстве, строительстве и услугах, где превалируют позитивные ответы», - резюмировал Рустем Оразалин.



