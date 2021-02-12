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    Индекс деловой активности снизился в Казахстане до 48,4

    12 Февраля 2021, 12:02

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Директор Департамента денежно-кредитной политики Национального банка Жандос Шаймарданов рассказал об индексе деловой активности за январь 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По результатам полученных оценок, деловая активность в Казахстане снижается второй месяц подряд. В январе 2021 года индекс составил 48,4 (в декабре 2020 года – 49,0).

    «Снижение индекса в большей степени обусловлено уменьшением показателя в промышленности, который перешел в зону снижения, составив 49,4 (в декабре 2020 года – 50,3). В секторе услуг также отмечено снижение индекса до 47,4 (в декабре 2020 года – 48,0). При этом деловая активность в строительстве вернулась в зону роста, составив 51,1 (в декабре 2020 года – 49,5)», - сказал Жандос Шаймарданов.

    В разрезе регионов в январе наиболее высокий уровень деловой активности отмечался в Костанайской (59,6) и Северо-Казахстанской (55,1) областях, наиболее низкий - в Жамбылской (43,1) и Туркестанской (44,7) областях.

    Текущие условия ведения бизнеса предприятия реального сектора в январе оценили негативно: баланс ответов между положительными и отрицательными оценками составил (-)2,6. Ухудшение текущих условий в большей степени связано с негативной оценкой спроса и налоговой нагрузки.

    Ожидания предприятий на следующие 6 месяцев более оптимистичны: оценка будущих условий составила 15,1. В результате, индекс бизнес-климата в январе составил 6,0.

    В январе 2021 года в опросе приняло участие 456 предприятий: в строительстве – 66, промышленности – 172, услуг – 218.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Нацбанк Казахстана Промышленность Экономика
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