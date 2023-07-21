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    Индекс цен на социально значимые продукты увеличился на 8,4% за год в РК

    21 Июля 2023, 12:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Индекс цен на социально значимые продовольственные товары за прошедшую неделю уменьшился на 0,1%, а в годовом выражении повысился на 8,4%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики.

    В перечень социально-значимых продовольственных товаров входит 19 наименований. Мониторинг цен проводится еженедельно. Сбор информации об изменении цен осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице.

    Для этого выбираются объекты торговли различного типа (гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны) с широким ассортиментом товаров, расположенных в различных частях населенного пункта. Средняя цена на некоторые товары из перечня СЗПТ по РК на 18 июля 2023 года: Подсолнечное масло – 796 тг/л Кефир – 412 тг/л Лук – 193 тг/кг

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Экономика Статистика
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