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    Инцидент на границе: Кыргызстан и Таджикистан договорились отвести все дополнительные силы

    19 Сентября 2019, 11:17

    БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Председатель Государственной пограничной службы Кыргызстана Уларбек Шаршеев рассказал агентству «Кабар» об итогах переговоров с Таджикистаном по инциденту на границе, произошедшему 17 сентября, передает МИА «Казинформ».

    Шаршеев подчеркнул, что переговоры прошли тяжело, но единого результата достичь удалось.

    «Переговоры прошли тяжело. Но мы приняли решение в итоге, чтобы вернуться на исходное положение, которое было 14 сентября, до конфликта, и в то же время отвести все дополнительные силы и средства в пункты постоянной дислокации. Охрану границ осуществлять штатными подразделениями. Также органы внутренних дел пришли к соглашению о совместном патрулировании в населенном пункте Каларча в Таджикистане и Максат в Кыргызстане в целях недопущения эскалации напряжения», - сказал он.

    В данный момент, как рассказал председатель Погранслужбы, на местах остались работать представители ГПС в областях.

    «Мой непосредственный представитель, первый заместитель, остался там и будет контролировать взаимный отвод сил и средств», - дополнил он.

    Напомним, 16 сентября на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошёл пограничный инцидент с применением оружия.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Таджикистан Кыргызстан
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