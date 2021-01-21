Инаугурация Садыра Жапарова состоится 28 января

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - Исполняющий обязанности президента Кыргызстана, торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов подписал Указ «О подготовке и проведении торжественной церемонии вступления в должность вновь избранного президента КР». Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

Согласно Указу, образован организационный комитет по подготовке и проведению торжественной церемонии вступления в должность новоизбранного президента, которая состоится 28 января 2021 года.

Ниже приводим состав организационного комитета по подготовке и проведению торжественной церемонии вступления в должность новоизбранного президента КР: - Касмамбетов Суйунбек Сапарбекович – руководитель аппарата президента КР, председатель организационного комитета; - Шайлдабекова Нуржан Кармабековна – председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР, заместитель председателя организационного комитета; - Новиков Артем Эдуардович – исполняющий обязанности премьер-министра КР, первый вице-премьер-министр КР, заместитель председателя организационного комитета; - Аманбаев Бактыбек Абдилашимович – руководитель аппарата правительства – министр КР; - Сабырбеков Алмазбек Амангелдиевич – руководитель аппарата Жогорку Кенеша; - Омуралиев Таалайбек Барыктабасович – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил КР; - Казакбаев Руслан Айтбаевич – министр иностранных дел КР; - Ниязбеков Улан Омоканович – министр внутренних дел КР; - Ажикеев Бообек Эргешович – министр чрезвычайных ситуаций КР; - Мукашев Кыялбек Белекович – министр финансов КР; - Бейшеналиев Алымкадыр Сабирдинович – министр здравоохранения КР; - Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович – министр культуры, информации и туризма КР; - Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич – председатель Государственного комитета национальной безопасности КР; - Тулобаев Балбак Зарлыкович – исполняющий обязанности мэра города Бишкек; - Алиев Бактияр Жеңишбекович – генеральный директор Общественной телерадиовещательной корпорации КР; - Жумаев Алтынбек Мусаевич – руководитель ТРК «7 канал».

Накануне ЦИК КР утвердила протокол о результатах досрочных выборов Президента КР. Согласна итогам голосования кандидат на должность президента КР Садыр Жапаров получил 1 105 248 голосов, что составляет 79,20 %, то есть свыше половины голосов всех избирателей, принявших участие в выборах.