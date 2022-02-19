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    Имя учёного Болата Абдикаримова присвоено Нуринскому многопрофильному колледжу

    19 Февраля 2022, 15:26

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Нуринскому многопрофильному колледжу присвоено имя заслуженного деятеля Казахстана и почётного работника профессионально-технического образования, академика Международной академии информатизации, доктора педагогических наук, профессора Болата Абдикаримова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Он уроженец Нуринского района. Внёс неоценимый вклад в развитие педагогики, теории и методики профессионального образования, этнопедагогики. Болат Абдикаримов – автор более 300 научных и учебно-методических трудов, вырастил не одно поколение докторов, кандидатов и магистров наук.

    В Нуринском районе провели конференцию, посвящённую его жизни и деятельности. В ней приняли участие брат и супруга академика Оралбай и Тазагуль Абдикаримовы, его друзья, коллеги, заместитель акима Карагандинской области Абзал Нукенов и председатель Комитета по защите прав детей МОН РК Есенгазы Имангалиев.

    «Болат Абдикаримович стоял у истоков развития системы образования нашей страны. И не случайно его имя присвоено колледжу, который находится на его малой родине. Перед педагогическим коллективом колледжа стоит большая и ответственная задача – воспитать специалистов, которыми будет гордиться вся страна. Я уверен, что выпускники будут востребованы на рынке труда, тем более район находится в непосредственной близости от столицы», – отметил Абзал Нукенов.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Образование Память
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