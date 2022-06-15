Имя королевы Великобритании планируют присвоить скверу в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Одному из скверов города Нур-Султана предложили присвоить имя королевы Великобритании Елизаветы II, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Безымяному скверу между комплексом «Салтанат сарайы» и отелем The St. Regis Astana предлагается присвоить имя королевы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II. Предложение преследует цель укрепления двусторонних дипломатических связей», - сказал руководитель управления по развитию языков и архивного дела города Нур-Султана Сакен Есиркеп на заседании маслихата.

Также было предложено присвоить безымянной аллее, расположенной перед зданием Министерства иностранных дел, имя государственного и общественного деятеля, публициста, дипломата Назира Торекулова.

Ранее сообщалось, что ряду столичных школ намерены присвоить имена известных личностей.