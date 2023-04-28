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    Имя футболиста Пеле войдет в словарь как синоним слова «исключительный»

    28 Апреля 2023, 12:00

    БРАЗИЛИЯ. КАЗИНФОРМ – Имя трехкратного чемпиона мира по футболу Эдсона Арантиса ду Насименту, известного всему миру как «король футбола» Пеле, включили в цифровую версию словаря португальского языка Michaelis. В будущем имя Пеле — величайшего игрока всех времен — будет также включено в печатные версии словаря.Термин «Pelé» можно использовать для описания кого-то исключительного, несравненного или уникального, лучшего в своем деле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Agencia Brasil.

    Определение прилагательного «pelé» звучит так: «Выдающийся, или тот, кто в силу своих качеств, ценности или превосходства не может сравниться ни с чем и ни с кем, кроме Пеле, (Эдсон Арантис ду Насименту (1940-2022)) считавшимся лучшим спортсменом всех времен; исключительный, несравненный, единственный. В словаре также приводятся примеры употребления слова pelé в португальском языке. Он Пеле в баскетболе. Она Пеле в теннисе. Он Пеле в медицине.

    Инициатива по включению имени Пеле в словарь португальского языка собрала более 125 000 подписей и была представлена во время проведения Sports Summit São Paulo 2023 года, крупнейшего спортивного мероприятия в Латинской Америке.

    Michaelis — словарь португальского языка бразильского издательства Melhoramentos. Первый словарь был создан в конце 19 века немецким лексикографом Генриеттой Михаэлис в сотрудничестве со своей сестрой, филологом Каролиной Михаэлис де Васконселос.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    Спорт Футбол
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