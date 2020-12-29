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    Имя Бауыржана Момышулы увековечили на сопке в Карагандинской области

    29 Декабря 2020, 00:01

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Мемориальную доску в честь 110-летия легендарного Бауыржана Момышулы установили в Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Памятный знак появился на одной из курминских сопок высотой 727 метров. Это совместная акция клуба «Скиф» и областной Ассамблеи народа Казахстана.

    «Идея принадлежит спортсменам клуба «Скиф», занимающимся горными видами спорта. Бауыржан Момышулы - участник Великой Отечественной войны, легендарный полководец, Герой Советского Союза, Халық Қаһарманы, писатель, мыслитель. Он настоящий интернационалист-панфиловец. Мы не должны забывать своих героев. Память о них надо передавать из поколения в поколение. В годы войны люди разных национальностей сплотились для защиты Родины. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах», - говорит один из участников клуба, депутат Карагандинского городского маслихата Толеген Ашимов.

    Карагандинские альпинисты каждое воскресенье совершают кросс по горам. В минувший выходной они посвятили свой поход герою-казахстанцу. Акцию поддержала областная Ассамблея народа Казахстана.

    110 лет со дня рождения легендарного командира батальона Панфиловской дивизии Бауыржана Момышулы исполнилось 24 декабря. Он родился в посёлке Кольбастау Жаулинского района Жамбылской области (ныне аул Мынбулак). После окончания девяти классов работал учителем. В 1941 году отправился на фронт в сформировавшуюся 316-ю стрелковую дивизию под командованием генерала-майора И. В. Панфилова. В качестве командира батальона старший лейтенант Бауыржан Момышулы 207 раз участвовал в боях за Москву. Его отвага, героизм нашли отражение в книге А. Бека «Волоколамское шоссе», которая переведена на многие языки.

    За проявленные мужество и героизм в битве под Москвой капитана Бауыржана Момышулы в1942 году представили к званию Героя Советского Союза, однако получил он его лишь посмертно - 11 декабря 1990 года.

    После войны Бауыржан Момышулы окончил Высшую военную академию Генерального штаба Советской армии. Занимался военно-педагогической работой, преподавал в военной академии.

    Произведения Бауыржана Момышулы «За нами Москва» (1958 г.), «Генерал Панфилов» (1963 г.), «Наша семья» (Государственная премия Казахстана им. Абая, 1976 г.) и другие неоднократно переиздавались, переведены на языки многих народов мира.

    Легендарный полководец ушёл из жизни 10 июня 1982 года.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область История Казахстана ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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