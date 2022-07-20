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    Имущество ОПГ на сумму более 1 млрд тенге изъяли в Алматы

    20 Июля 2022, 11:50

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По приговору суда в пользу государства подлежала конфискация двух земельных участков общей площадью 1,4 га с жилым строением, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт прокуратуры Алматы.

    «В 2017 году приговором суда за лжепредпринимательство и обналичивание денежных средств осуждена организованная преступная группа. Создав 86 лжепредприятий, преступники обналичили более 87 млрд тенге, тем самым уклонившись от уплаты налогов на 27,7 млрд тенге. Добытые преступным путем денежные средства они вовлекли в законный оборот путем приобретения имущества.

    По приговору суда в пользу государства подлежала конфискация двух земельных участков общей площадью 1,4 га с жилым строением почти 1,3 тыс. кв. м. в одном из престижных районов города. На одном из участков расположена вертолетная площадка. Приблизительная рыночная стоимость объектов составляет более 1 млрд тенге», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Как установили прокуроры, для увода данного имущества от конфискации, преступники реализовали «серую» схему. Земельные участки отчуждены отцу одного из осужденных лиц.

    В последующем недвижимость реализовывалась еще четыре раза между аффилированными между собой лицами с изменением конфигурации земельного участка для уклонения от исполнения приговора суда.

    «В результате ряда мнимых сделок в конечном счете имущество документально вернули дочери одного из осужденных лиц. Одним из промежуточных собственников умышленно заключен мнимый брачный договор для сохранения имущества.

    Прокуратура Бостандыкского района Алматы обратилась в суд о признании всех указанных сделок, брачного договора недействительными и приведение сторон в первоначальное положение.

    В результате многочисленных судебных процессов, рассмотрения гражданских дел апелляционной инстанцией, иски надзорного органа удовлетворены в полном объеме. Данные меры позволят изъять в пользу государства дорогостоящее имущество.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматы Борьба с преступностью Коррупция Суды Борьба с коррупцией
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