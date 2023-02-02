Имущество монополиста по перевозке грузов на 5,3 млрд тенге перешло государству – АФМ

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Досудебное расследование в отношении ТОО «Eurotransit Nur Zholy» завершено департаментом АФМ по Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Данное юридическое лицо, являясь единственным оператором по перевозке грузов в Казахстан с нейтральной стороны Китайской Народной Республики, незаконно завысило стоимость этой услуги.

В частности, порожние грузовые автомашины, принадлежащие компании, прибывали на склад ТОО, откуда они следовали на нейтральную сторону КНР, загружались товаром и возвращались обратно на склад ТОО. Высокую стоимость за эту услугу, то есть за один рейс (протяженностью 3 км) компания установила незаконно.

В результате, доход от монополистической деятельности составил свыше 4,2 млрд тенге.

В ходе расследования от руководства ТОО, признавшего вину в противоправных действиях в полном объеме, поступило ходатайство о передаче в доход государства активов ТОО (земельного участка, площадью 3,6 га, с находящимся на нем транспортно-логистическим комплексом) стоимостью более 5,3 млрд тенге.

«АФМ продолжит работу по борьбе с монополиями и искусственными барьерами для добросовестного бизнеса», - говорится в публикации пресс-службы.



