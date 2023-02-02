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    Имущество монополиста по перевозке грузов на 5,3 млрд тенге перешло государству – АФМ

    2 Февраля 2023, 09:47

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Досудебное расследование в отношении ТОО «Eurotransit Nur Zholy» завершено департаментом АФМ по Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

    Данное юридическое лицо, являясь единственным оператором по перевозке грузов в Казахстан с нейтральной стороны Китайской Народной Республики, незаконно завысило стоимость этой услуги.

    В частности, порожние грузовые автомашины, принадлежащие компании, прибывали на склад ТОО, откуда они следовали на нейтральную сторону КНР, загружались товаром и возвращались обратно на склад ТОО. Высокую стоимость за эту услугу, то есть за один рейс (протяженностью 3 км) компания установила незаконно.

    В результате, доход от монополистической деятельности составил свыше 4,2 млрд тенге.

    В ходе расследования от руководства ТОО, признавшего вину в противоправных действиях в полном объеме, поступило ходатайство о передаче в доход государства активов ТОО (земельного участка, площадью 3,6 га, с находящимся на нем транспортно-логистическим комплексом) стоимостью более 5,3 млрд тенге.

    «АФМ продолжит работу по борьбе с монополиями и искусственными барьерами для добросовестного бизнеса», - говорится в публикации пресс-службы.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Алматинская область Экономика Судебный процесс
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