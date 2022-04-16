Импортозамещение в РК: какие предприятия необходимы и что изменит новая программа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В условиях сложившейся геополитической ситуации и санкций, когда есть риски недополучить какие-то товары, развитие собственного производства становится все более актуальным. По новой программе импортозамещения в стране будет создано 700 предприятий. Правительство уже начинает работу по активному привлечению инвестиций на их реализацию. Какие предприятия необходимо открыть и что изменит новая программа, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Увеличение импорта на фоне геополитических событий в мире

Согласно статистике, за прошлый год в Казахстан импортировано продукции обрабатывающей промышленности на сумму 38,4 млрд долл.

В больших объемах наша страна импортирует продукцию машиностроения на 16,4 млрд долл, химической промышленности на 3,2 млрд долл, черной металлургии на 2,4 млрд долл, цветной металлургии на 0,7 млрд долл, легкой промышленности на 2,2 млрд долл, строительных материалов на 1,4 млрд долл.

По данным группы аналитиков «Института прикладной экономики» AERC, импорт потребительских товаров, увеличился на 25% - больше обычных показателей ввиду пандемии. Как известно, импорт потребительских товаров состоит из продовольственных –28% и непродовольственных – 72% товаров.

Импорт продовольственных товаров – сахар, колбаса, сыр, творог, яблоки, маргарин - увеличился на 11%, составив 2,4 млрд долл.

Импорт непродовольственных товаров - автомобили, обувь, одежда, мониторы - вырос на 25,9%, составив 6,3 млрд долл.

Недавно Министерство торговли РК опубликовало данные по импорту за прошедший период 2022 года, который также повысился на 25,1%.

Как сообщает оператор по поддержке и развитию экспорта АО «QazTrade» МТИ РК, импорт в Казахстан за январь-февраль 2022 года вырос на 25,1% и составил 6,1 млрд долл. Рост импорта обеспечен за счет ввоза таких товаров, как: пшеница, кузова для автомобилей, вычислительные машины, руды и концентраты медные, лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи, телефонные аппараты и др.

Казахстан импортирует ввиду ряда причин. Основная из них - недостаточность отечественного производства товаров. Кроме этого, есть и другие факторы, стимулирующие импорт. Например, в отношении продовольственной продукции - это и более выгодные цены за рубежом, и разнообразие товарной линейки, и климатические особенности выращивания и производства некоторых видов продуктов.

Однако, исходя из представленных данных выше, львиную долю импорта составляет продукция обрабатывающей промышленности.

Правительством, с целью наращивания собственного производства в обрабатывающей промышленности, был проведен анализ отечественного производства, который выявил значительный потенциал, определил конкурентные преимущества, а также новые ниши дальнейшего развития промышленности.

На основе этого анализа создана новая программа импортозамещения в обрабатывающей промышленности, направленная на рационализацию импорта товаров и услуг, за счет стимулирования отечественных производителей производить аналогичные продукты.

Как отметили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, анализ проводился с учетом возможности РК по импортозамещению внутреннего рынка готовой продукцией и перспектив по наращиванию экспортного потенциала, а также в учет бралось наличие сырьевой базы, кадровые компетенции и инфраструктура.

Потенциал и конкурентные преимущества Казахстана

В начале января 2022 года была проведена работа по актуализации проектов с акиматами областей, городов Алматы, Нур-Султан и Шымкент. По итогам этой работы МИИР обновил пул инвестиционных проектов в отраслях обрабатывающей промышленности. В перечень вошли 444 проекта импортозамещения на общую сумму 13,3 трлн тенге, с потенциалом создания 88 тыс новых постоянных рабочих мест.

Прямыми исполнителями по программе импортозамещения в обрабатывающей промышленности определены:

- Комитет индустриального развития МИИР РК

- АО «КЦИЭ «QazIndustry»

- АО «Банк Развития Казахстана»

- АО «Фонд развития промышленности»

Руководитель Дирекции управления проектами АО «КЦИЭ «QazIndustry» Даурен Байдуйсенов отметил, что проекты представлены во всех отраслях обрабатывающей промышленности. Основные – это черная и цветная металлургия, стройиндустрия, пищевая промышленность, а также проекты химии, машиностроения, легкой промышленности, деревопереработки, фармацевтики и даже нефтепереработки.

«Цель пула проектов – систематизация по всем проектам акиматов областей. Ежегодно пул пополняется от 100 до 200 новыми проектами, выявляются новые проекты, новые инициативы, которые бизнес готов реализовать. Поэтому перечень периодически будет меняться с учетом ввода проектов в этом году и новых, которые изъявили желание участвовать в программе», - сообщил Даурен Байдуйсенов.

В текущем году в рамках Карты индустриализации в регионах страны запланирован запуск 90 проектов на общую сумму 1,4 трлн тенге с созданием 10,8 тыс новых постоянных рабочих мест.

В целом, до 2025 года должен заработать 131 ключевой проект. Ожидается, что они заместят импорт на 4 млрд долларов и увеличат несырьевой экспорт на 9 млрд долларов.

При этом, реализация этих проектов на первом этапе позволит привлечь инвестиции в размере 5,6 трлн тенге, из которых только 1,3 трлн будет выделено в рамках бюджетного кредитования.

«В структуре инвестиций не только иностранные инвестиции, но и отечественные, то есть собственные средства, займы по банкам второго уровня, займы через институты развития. Работа по определению структуры финансирования и инвестиционным преференциям ведется по каждому проекту отдельно», - пояснил Даурен Байдуйсенов.

Если говорить о конкурентных преимуществах, то он отметил, что прежде всего - это наличие первичного сырья для обработки. Второе – это дешевая электроэнергия. Третье – это наличие земельных участков с готовой инфраструктурой для реализации проектов обработки. Четвертое – это меры государственной поддержки, возможность подведения инфраструктуры. И пятое – это доступность рынков сбыта, такие как Китай и Центральная Азия.

Что даст экономике реализация программы импортозамещения

Реализация всех ключевых проектов направлена на 100%-ное импортозамещение такой продукции, как керамические плиты, автоклавный газоблок, теплоизоляционные материалы, санфаянс, кальцинированная и каустическая сода, калийные удобрения, карбамид, спецкокс, сэндвич-панели, ЛДСП, цианид натрия.

Каустическая сода, например, используется для изготовления бумаги, кальцинрованная сода используется при изготовлении синтетических моющих средств, калийные удобрения используются для изготовления удобрений для растений, повышения урожая и его качественных характеристик.

Керамические плиты – это отделочный материал, который используется при строительстве жилья. Отделочные материалы всегда закупаются с высокой добавленной стоимостью. Автоклавный газоблок, теплоизоляционные материалы, сэндвич-панели, ЛДСП – ламинированная плита с защитным покрытием – также используются при строительстве. Санфаянс – санитарный фаянс – это то, из чего делают ванные, унитазы и раковины. Все это, в перспективе, должно повлиять на снижение цен на жилье.

Напомним, в связи со вспышкой коронавируса на мировом рынке случились сбои поставок стройматериалов, в связи с чем произошло их удорожание. В связи с удорожанием цен на стройматериалы, цены на жилье также поползли вверх. И, согласно прогнозам аналитиков, тенденция к росту цен на стройматериалы сохранится и в последующие годы.

Бизнес получит льготное финансирование на реализацию проектов

Ожидается, что новая программа начнет свою работу уже в середине лета. Ее главными целями определены сокращение импорта, увеличение экспортных преимуществ и конкурентоспособности отечественного производства.

Бизнес будет участвовать в реализации программы. Летом профильное министерство запустит программу государственного стимулирования бизнеса, в которой предусмотрены меры льготного финансирования, развития инфраструктуры и кадров. Ожидается, что процентная ставка для проектов МСБ в обрабатывающей промышленности составит от 3 до 7%.

Проекты будут финансироваться через АО «Банк развития Казахстана» и АО «Фонд развития промышленности». Государство направляет бюджетные средства в эти организации для финансирования проектов. При этом, финансирование происходит либо из бюджета, либо за счет рыночных средств.

По данным АО «Банк развития Казахстана», в портфеле банка в настоящее время на обслуживании находится 35 проектов обрабатывающей отрасли, 14 из которых ориентированы на внутренний рынок, 16 на внутренний и внешний.

Кроме того, на рассмотрении в БРК находится 18 проектов, 7 из которых ориентированы на внутренний рынок и 8 на внутренний и внешний рынки.

На сегодня, по данным банка, льготных средств для финансирования проектов по импортозамещению нет, они ожидаются из бюджета. В данный момент текущие проекты финансируются не по льготной ставке, а по рыночной, либо в валюте по рыночной ставке.

Отметим, в прошлом году БРК получил около 10 млрд тенге из бюджета, и порядка 400 млрд тенге было привлечено за счет рыночных средств на реализацию проектов.

АО «Фонд развития промышленности» из бюджета будет выделено порядка 200 млрд тенге на финансирование импортозамещающих проектов.

Кто может получить льготное финансирование

Для получения льготной финансовой поддержки необходимо быть субъектом МСБ, кроме того, проект должен соответствовать приоритетным направлениям - обязательно относиться к перерабатывающей отрасли.

Бизнес, в свою очередь, будет выполнять встречные обязательства в ответ на госпреференции, такие, как повышение зарплаты работников и создание вокруг финансируемых заводов поясов малых и средних предприятий, включенных в производственную цепочку.

Какие проекты в приоритете

Итак, в МИИР РК определили приоритеты в политике по импортозамещению и отобрали более 700 проектов, самых нужных стране промышленных производств.

В список вошли строящиеся и перспективные предприятия на общую сумму в 20 трлн тенге. План создания этих предприятий предусматривает 131 тыс новых постоянных рабочих мест. При этом, в ведомстве намерены ввести кураторов инвестпроектов и закрепить персональную ответственность за их реализацию, чтобы оперативно решать проблемы проектов и ускорить их запуск.

Например, если у какого-либо предприятия возникнет проблема с отсутствием дороги, куратор должен будет подготовить документы и проинформировать руководство министерства и МИО.

Проекты определены по 6 направлениям и разделены на 4 категории: вводимые в текущем году, реализуемые, прорабатываемые и перспективные. Также они разделены по регионам, а особо важные направления выведены в отдельный перечень. Кураторы будут вести каждый регион и свой перечень, при этом кураторы отобраны из тех, кто обладают наиболее полной компетенцией.

Какое производство откроют в ближайшие годы

В стране имеется потенциал развития сталелитейного производства. Так, например, есть возможность переработки 12,5 млн тонн железорудного концентрата в сталь. Для этого необходим новый крупный сталелитейный завод с выпуском 1 млн тонн стали. Это позволит импортозаместить 700 тыс тонн арматуры и наладить выпуск производства автолиста.

В рамках программы запланировано строительство 4 сталелитейных заводов, которые будут производить легированные и непрерывные заготовки, стальные заготовки для арматуры и прочее, совокупной мощностью 1,8 млн тонн продукции в год. Перспективный шаг позволит сократить импорт высококачественной стали на 76%.

Напомним, в связи со вспышкой коронавируса на мировом рынке случились сбои поставок стройматериалов, в связи с чем произошло удорожание цен на них. В Казахстане резко возросли цены на арматуру и сталь.

В пул инвестпроектов вошли 2 новых завода по производству полукокса и спецкокса в Карагандинской области общей мощностью 1 млн тонн продукции в год. Спецкокс в Казахстане используется при металлургической подплавке.

Производство позволит полностью заместить импорт в объеме 330 млн долларов.

Дополнительно в черной металлургии планируется строительство 5 ферросплавных заводов, который будут производить ферросиликоалюминий, ферросилиций и пр. и обеспечат выпуск 1,1 млн тонн ферросплавов на сумму – 3 млрд долл.

В отрасли цветной металлургии до 2025 года намечена реализация 12 ключевых проектов. Один из важнейших - по алюминию. Планируется строительство нового электролизного завода по переработке 830 тыс тонн отечественного глинозема, который позволит увеличить экспорт первичного алюминия в 4 раза до 1,2 млрд долл.

Товары с высокой добавленной стоимостью

В рамках производства товаров с высокой добавленной стоимостью планируется реализация 6 ключевых проектов по производству продукции из алюминия - пищевые банки, оконные профили, радиаторы и др. Это позволит нарастить экспорт на 645 млн долл.

В этом году в конце мая городе Шымкент планируется ввод проекта по производству пищевых банок предприятия ТОО «KazAlPack». А также других предприятий производства наиболее востребованных материалов.

Также планируется строительство нового медеплавильного завода, заводов по производству готовых изделий из меди - силовые кабели, катанка и провода, медные трубы и трубки, завода по переработке свинцового сырья.

В отрасли машиностроения запланирована реализация 21 ключевого инвестиционного проекта по производству автомобильных шин, бытовой техники, штампованных деталей кузовов легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов, железнодорожных вагонов-термосов и т.д.

В Химпроме до 2025 года должны быть реализованы 18 ключевых проектов, в том числе производство кальцинированной соды, полипропилена, цианида натрия и минеральных удобрений.

В производстве стройматериалов предполагается реализация 24 ключевых проектов, которые позволят заместить импортную продукцию на 890 млн долларов, а также нарастить экспорт на 206 млн долларов. В индустрии строительных материалов будут созданы производства новых товаров, ранее никогда не производившихся в РК: санфаянса, межкомнатных дверей, ЛДСП и напольных покрытий.

В части развития редких и редкоземельных металлов планируется строительство заводов по выпуску технологически сложной продукции – перренат аммония высшего качества и пентаоксид ванадия, который даст возможность экспортировать продукцию на 133,5 млн долл.

До 2025 года планируется реализация 7 ключевых проектов по переработке хлопка, производству пряжи, тканей и текстильных изделий из отечественного сырья. Эта работа позволит полностью перерабатывать весь казахстанский хлопок.

По предварительным расчетам, объемы импорта продукции из хлопка снизятся на объем, эквивалентный 48 млн долл в текущих ценах.

Если коронакризис и нынешняя геополитическая ситуация в мире и создали импульс к развитию импортозамещения промышленного производства в стране, то все это будет иметь смысл при систематической поддержке собственных производителей.

Рабига Нурбай