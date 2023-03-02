Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.66 eur/kzt 487.12

    rub/kzt 6.04 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана0,-2℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Импортируемые товары могут подешеветь в Казахстане

    2 Марта 2023, 11:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане могут подешеветь импортируемые товары в связи с понижением курса доллара США. Об этом заявил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Поскольку в основном, когда курс доллара растет, растут цены на импортируемые товары. В связи с этим (снижением курса доллара), мы ожидаем, что на импортируемые товары будет постепенное снижение», - сказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в кулуарах Сената.


    В целом, как отметил министр, инфляция будет снижаться.

    «Вот эти месяцы пиковые – более 20% сейчас (инфляция). Думаем, через 2-3 месяца на спад пойдет. И мы уже в уточненном бюджете отразили уровень инфляции в пределах 7,5 – 9,5%. Поэтому будем таргетировать данный уровень, и в целом ожидаем снижения цен», - добавил Ерулан Жамаубаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Экономика Минфин РК Видео
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пропуск грузов из Китая в Казахстан вырос в три раза – КГД
    Квоты на вывоз КРС и МРС намерены ввести в Казахстане
    Компенсации по депозитам от государства: премии получат более 2,6 млн казахстанцев
    Более 64 тысяч казахстанцев имеют на депозитах свыше 10 млн тенге
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
    2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
    3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
    4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
    5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование
    Новости партнеров