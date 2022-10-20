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    Импорт овощей в РК значительно перевешивает экспорт

    20 Октября 2022, 11:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Импорт овощей в Казахстане по многих ключевым категориям значительно перевешивает экспорт. Цены на свежие овощи в республике выросли на 10 % за год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.

    По итогам января–июля текущего года заметно вырос импорт перца в РК: в три раза, до 26,9 тыс. тонн. Также среди овощей в плюсе импорт бахчевых культур (на 85,2 % до 50 тыс. тонн), огурцов и корнишонов (на 69,7 % до 7,6 тыс. тонн), чеснока (на 64,4 % до 3,5 тыс. тонн), капусты (на 61,5 % до 103 тыс. тонн), помидоров (на 40,9 % до 51 тыс. тонн). Кроме того, вырос импорт столовой свеклы (на 5,3 % до 9,1 тыс. тонн) и баклажанов (на 2,3 % до 2,2 тыс. тонн), хотя и менее значительно.

    Сократились объемы импорта по таким овощам как картофель (на 19,9% до 42,9 тыс. тонн), репчатый лук (на 8,4% до 194,5 тыс. тонн), столовая морковь (на 5,5% до 32,5 тыс. тонн).

    В свою очередь экспорт из РК вырос по таким видам овощей как столовая свекла (в 3,4 раза до 892,9 тонны), перец (в 3,2 раза до 565,3 тонны), столовая морковь (на 29,6% до 2,3 тыс. тонн), огурцы (на 24,6% до 3 тыс. тонн), чеснок (на 24,4% до 403,2 тонны).

    Сократился экспорт картофеля, баклажанов, помидоров, бахчевых культур, репчатого лука, капусты.

    Отметим, что в текущем году по основным видам овощей импорт в РК в разы превышает экспорт из республики. Так, по итогам января–июля импорт баклажанов превышает экспорт в 67,3 раза, перца — в 47,6 раза, капусты — в 18,3 раза, столовой моркови — в 13,9 раза, столовой свеклы — в 10,2 раза, чеснока — в 8,7 раза, репчатого лука — в 6,3 раза, бахчевых культур — в 5,1 раза, картофеля — в 5 раз, помидоров — в 4,9 раза, огурцов — в 2,6 раза.

    По итогам сентября текущего года свежие овощи в Казахстане подорожали на 10 % за год. Среди них огурцы подорожали на 29,6 %, помидоры — на 21,8 %, репчатый лук — на 13,9 %, картофель — на 13,2 %, свекла — на 0,1 %. Подешевела морковь (на 2,2 %) и белокочанная капуста (на 9,5 %).

    В региональном разрезе сильнее всего рост цен ощутили жители Алматинской области — на 27,8% за год. В антилидеры попали также Жетысуская и Атырауская области: здесь овощи подорожали на 24,4 % и 17 % за год соответственно.

    Снижение цен замечено в Жамбылской (на 0,6 %) и Улытауской (на 2,3 %) областях.

    Премьер-министр Алихан Смаилов поручил акимам регионов активнее заполнять стабилизационные фонды, в частности — овощехранилища, так как текущий период — самое подходящее время, чтобы закупить овощи максимально дешево, и делать впоследствии интервенции в межсезонье, не позволяя ценам в секторе ощутимо расти.

    Также он подчеркнул, что в настоящее время сформировались низкие цены на широкую линейку овощной продукции нового урожая, сообщает официальный ресурс премьер-министра РК.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Экономика Сельское хозяйство
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