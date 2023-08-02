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    Импорт одежды из Китая в Казахстан вырос в 4,4 раза за год

    2 Августа 2023, 09:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За январь–май текущего года товарооборот Казахстана с Китаем достиг 10,7 млрд долларов США — на 21,6% больше, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

    Большую часть товарооборота составил экспорт, сократившийся за год на 4,1%, до 4,9 млрд долларов США. Доля экспорта из Казахстана в Китай в экспорте страны в целом составила 15,4%. Импорт вырос на 56,3%, до 5,9 млрд долларов США. Доля Китая в структуре импорта страны составила 24,2%.

    Большую часть экспорта из Казахстана в Китай в стоимостном выражении заняли сырая нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов: 1,3 млрд долларов США — на 16,4% меньше, чем годом ранее.

    На второй строчке оказались рафинированная медь и необработанные медные сплавы (676,6 млн долларов США, минус 41,9% за год), на третьей — продукты неорганической химии (388,3 млн долларов США, годовой рост — в 2,4 раза).

    В то же время Казахстан был наиболее заинтересован в импорте из Китая одежды и прочих трикотажных изделий: 441 млн долларов США — в 4,4 раза больше, чем годом ранее.

    Кроме того, в Китае часто закупали телефоны, легковые автомобили, вычислительные машины и их блоки, а также части и принадлежности моторных транспортных средств.

    В июне текущего года в Казахстане работало 2,1 тысяч компаний с китайским участием — на 37% больше, чем годом ранее.

    Такие компании предпочитали работать в секторе оптовой и розничной торговли: 750 предприятий, годовой рост — на 40,4%.

    В пятерку наиболее популярных сфер также вошли строительство, обрабатывающая промышленность, горнодобывающая промышленность, информация и связь.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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