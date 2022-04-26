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    Импорт обрабатывающей промышленности составил $38,3 млрд – Мининдустрии РК

    26 Апреля 2022, 10:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Около 32 млрд долларов США приходится на отрасли, курируемые Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Общая сумма импорта обрабатывающей промышленности по итогам прошлого года составила 38,3 млрд долларов США. Около 32 млрд долларов США приходится на отрасли, курируемые Министерством индустрии», - сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

    Ранее министр проинформировал о проведенном ведомством анализе готовности казахстанской продукции к импортозамещению.

    «Учтены такие аспекты как наличие сырьевой базы, экологическое регулирование, кадровые компетенции и инфраструктура (газ, электричество, логистика). Мы изучили опыт других стран, которые уже провели эффективную работу по снижению уровня импортозависимости, изучив их основные программы и стратегии внутристрановой ценности, мы постарались применить их опыт», - отметил глава Мининдустрии.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Промышленность Экономика МИИР РК
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