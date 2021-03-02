Импорт колбас, сыров и творога планирует сократить Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Планами по сокращению импорта ряда продуктов поделился министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для решения задачи по насыщению внутреннего рынка продтоварами Министерством определены позиции, по которым необходимо сократить импорт. Это – мясо птицы, колбасные изделия, сыры и творог, яблоки, сахар и рыба», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

По его словам, на сегодняшний день определен конкретный пул инвестиционных проектов по каждому из направлений на ближайшие три года.

Министр доложил о мерах по каждому из направлений.

«Сейчас объемы собственного производства мяса птицы покрывают лишь 58% потребности внутреннего рынка. Для полного насыщения необходимо дополнительно увеличить мощности на 171 тысячу тонн мяса птицы. Уже в прошлом году введено 8 птицефабрик мощностью 94 тысячи тонн», - отметил глава Минсельхоза.

«В ближайшие три года планируется ввести 11 птицефабрик общей мощностью 191 тысяча тонн. Введение этих проектов в течение трех лет позволит покрыть потребность по мясу птицы в полном объеме», - заключил С. Омаров.

Ранее министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров рассказал об итогах 2020 года в сфере агропромышленного комплекса.