Импорт газа в Китай беспрецедентно сократится в 2022 году - исследование

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Импорт СПГ в Китай сократится более чем на 14% в годовом исчислении до 69 млн тонн в 2022 году, что станет самым большим снижением с момента начала импорта страной сжиженного природного газа (СПГ), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на глобальную исследовательскую группу Wood Mackenzie.

Как показывают исследования, после уверенного роста в 2021 году ожидается, что спрос на газ и СПГ в Китае замедлится в 2022 году. Это связано с тем, что спрос на газ в Китае во 2-м квартале снизился на 5% в годовом исчислении.

А ослабление спроса на газ вызвано рядом факторов, включая экономический спад, рост цен на импорт газа, политическую поддержку экологически чистого угля и более теплую зиму.

На снижение импорта СПГ в Поднебесной также повлияло увеличение внутреннего производства на 4,9% в годовом исчислении в первом полугодии. Импорт СПГ составил 31 млн тонн, что на 21% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В дополнение к этому на газовый сектор оказал давление рост использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Сегодня Китай по-прежнему привержен долгосрочным целям в области изменения климата, но первоочередной ее задачей является обеспечение энергоснабжения и стабилизация цен на энергоносители. В национальном пятилетнем энергетическом плане КНР, обнародованном в марте, вновь сделан акцент на угле как на опоре энергетической безопасности.

«Китай вряд ли изменит свою угольную политику в качестве опоры энергетической безопасности в ближайшем будущем. Национальная политика вряд ли будет в значительной степени стимулировать спрос на газ из-за опасений по поводу давления в цепочке поставок и ценовой доступности», - говорится в докладе.

Основываясь на последнем прогнозе цен на сырьевые товары Wood Mackenzie, цены на импорт газа в Китай останутся повышенными до конца года. Спотовый СПГ, поставляемый в восточные прибрежные провинции, во второй половине 2022 года составит в среднем 43 доллара США за миллион баррелей в сутки, что намного выше контрольного показателя (city-gate), составляющего около 8 долларов США за миллион баррелей в сутки.

Wood Mac прогнозирует, что импорт СПГ в Китай сократится на 14% в годовом исчислении до 69 млн тонн в этом году, что будет самым большим снижением с тех пор, как страна начала импортировать СПГ в 2006 году. В компании ожидают, что на фоне сокращения китайского импорта Япония может стать крупнейшим в мире импортером СПГ.

Фото: arcpublishing.com



