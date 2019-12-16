Император Японии и Король Иордании поздравили казахстанцев с Днем Независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В адрес Главы государства Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравительные письма и телеграммы в связи с Днем Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Император Японии Нарухито в своем приветственном письме пожелал Касым-Жомарту Токаеву благополучия, а народу Казахстана – процветания.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, поздравляя Касым-Жомарта Токаева с национальным праздником, подтверждает намерение его страны продолжать многоплановое двустороннее сотрудничество: «Проживающие в Казахстане этнические немцы образуют мост между нашими странами и пользуются преимуществами той открытости, с которой жителей Вашей страны относятся к их культуре. Будущее Вашей страны и Вашего региона во многом связано с приверженностью диалогу, реформам и открытости. При этом Германия и в будущем будет для Вас надежным партнером».

Король Иордании Абдалла II от имени своего народа и Правительства направил пожелания дальнейшего прогресса и процветания нашей стране.

В своей телеграмме Президент Италии Серджо Маттарелла пишет: «Убежден, что благодаря расширенному сотрудничеству в политической, экономической и культурной сферах плодотворные связи между нашими двумя странами будут и впредь укрепляться в рамках отношений между Нур-Султаном и Европейским Союзом, открывая новые возможности для процветания и взаимопонимания».

Президент Польши Анджей Дуда называет Казахстан самым важным партнером его страны в Центральной Азии. «Выражаю удовлетворение тесным и динамичным сотрудничеством наших государств. Польша высоко ценит активность Казахстана на международной арене, особенно предложения, направленные на укрепление безопасности в регионе Центральной Азии, инициативы по нераспространению ядерного оружия и межкультурному диалогу», – говорится в послании Главы польского государства.

Президент Израиля Реувен Ривлин в своем поздравлении с удовлетворением отмечает укрепление отношений между двумя странами, в том числе в сфере инноваций и технологий.

Президент Финляндии Саули Ниинистё желает Касым-Жомарту Токаеву успехов и крепкого здоровья, а народу Республики Казахстан – мира и процветания. «У нас есть общее стремление к их дальнейшему укреплению прекрасных давних и дружественных отношений, которые связывают наши страны», – убежден лидер Финляндии.

Президент Швейцарской Конфедерации Ули Маурер пожелал светлого и перспективного будущего Касым-Жомарту Токаеву на его официальном посту, а также Республике Казахстан и ее жителям. Глава Швейцарии с признательностью напомнил о плодотворных встречах с Президентом Казахстана в Нью-Йорке 24 сентября и Нур-Султане 22 ноября сего года. «Наши встречи позволили возобновить крепкие узы дружбы между нашими странами. Швейцария привержена сохранению прочных отношений с Республикой Казахстан во благо обеих сторон», – пишет Ули Маурер.

Поздравления поступили и от Президента Сербии Александра Вучича. «Позвольте выразить глубокое уважение Вашей преданности делу, благодаря которому Казахстан продолжает развиваться, следуя пути, определенному Первым Президентом – Елбасы Назарбаевым. Ваши усилия направлены на то, чтобы Казахстан стал примером современного и эффективного государства с развитой экономикой. Это отражено в Вашем недавнем Послании: «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана». Убежден, что благодаря этой инициативе будет обеспечено светлое будущее Вашей страны», – сказано в телеграмме.

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга в телеграмме на имя Касым-Жомарта Токаева выразил удовлетворение в связи с успешным и поступательным развитием дружественных отношений между Монголией и Казахстаном. «Мы и в дальнейшем будем еще больше укреплять наши политические отношения, активно и регулярно обмениваться взаимными визитами на высшем и высоком уровнях», – подчеркивает монгольский руководитель.

Свои поздравления на имя Касым-Жомарта Токаева по случаю Дня Независимости нашей страны также направили Король Бахрейна Шейх Хамад бен Иса Аль Халифа, Президент Литвы Гитанас Науседа и Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис.