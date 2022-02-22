Иммунное молоко для профилактики коронавируса разработали узбекские ученые

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Использование молока вакцинированных животных для профилактики коронавируса предлагают ученые Министерства инновационного развития Республики Узбекистан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Идея изучить и проверить, содержит ли молоко вакцинированных сельскохозяйственных животных антитела или нет, возникла из доказательств того, что антитела к SARS-CoV-2 были обнаружены в молоке женщин, перенесших COVID-19 или вакцинированных», - сообщили исследователи.

Иммунное молоко получено от коров и коз, вакцинированных узбекско-китайской вакциной ZF-UZ-VAC2001. В ходе эксперимента уже через две недели после первой дозы в сыворотке обнаружились антитела к коронавирусу. Дальнейшая ревакцинация на 28 и 56 день способствовала усилению эффекта выработки антител. Максимальная нейтрализующая активность сыворотки отмечена на 77 день после первой вакцинации.

«Нами экспериментально установлено, что молоко и сыворотка вакцинированной коровы обладают не только активным нейтрализующим свойством в отношении SARS-CoV-2, но и биологически активными специфическими IgG-антителами к белкам RBD и S, передаваемыми из молока материнской коровы ее дойному теленку, пассивно формируя иммунную защиту потомства», - отметили авторы работы.

По мнению разработчиков, полученное молоко можно использовать для массовой профилактики коронавируса.

«Установлено, что наиболее оптимальные условия для пастеризации иммунизированного молока могут быть достигнуты 62,5-63 ºC в течение 30 минут, что сохраняет эффективную вируснейтрализующую активность антител против SARS-CoV, обеспечивая в дальнейшем возможность пассивной иммунизации человека путем потребления молока», - резюмировали ученые.



