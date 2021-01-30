РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:21, 30 Январь 2021 | GMT +6

    Иммунитет у детей после COVID-19

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Учёными всего мира проводятся исследования влияния COVID-19 на организм человека и последствия после перенесённого заболевания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Департамента санитарно-эпидемиологического контроля г. Нур-Султан в Facebook.

    По наблюдению большинства врачей заболевание COVID-19 протекает у детей легче, чем у взрослых. У детей отмечались повышенная температура, заложенность носа, боль в горле и кашель. Из-за схожести с ОРВИ определить наличие COVID-19 у ребенка без теста достаточно сложно. В большинстве случаев COVID-19 среди детей выявляются при обследовании по эпидемиологическим показаниям, при плановой госпитализации и т.п. Важно обеспечить ребенку уход, как при заболевании ОРВИ. Если у детей легкая форма коронавирусной инфекции, особенного лечения им не требуется. Необходимо обеспечить облегченное питание, обильное теплое питье. Как правило, рекомендуется употреблять фрукты и овощи, содержащие витамины С, В, D.

    У детей реже бывают осложнения, пневмония и им реже требуется госпитализация. Если у детей после заболевания появляются осложнения, чаще всего они вызваны не самим вирусом, а последствиями приема препаратов. Вирус поражает сосуды и после коронавирусной инфекции у детей может появиться тревожность, депрессия, усталость. При этом последствия инфекции до конца неизвестны: коронавирус может влиять на нервную, эндокринную и на репродуктивную систему.

    COVID-19 у грудных детей встречается реже. У них болезнь протекает в еще более легкой форме: просто температура и небольшой кашель. Здесь многое зависит еще и от иммунитета матери. Если у нее хороший иммунитет, в первый год жизни ее антитела защищают ребенка от многих инфекций. Главное - уменьшить контакты посторонних лиц с младенцем. От присутствия незнакомых людей груднички испытывают стресс, который негативно сказывается на их иммунитете.

    До сих пор отсутствует конкретная информация о последствиях перенесенной коронавирусной инфекции среди детей. После перенесенного заболевания детям необходимо восполнить силы организма, то есть обеспечить полноценное питание, активный отдых, соблюдение режима дня в зависимости от возрастной категории детей.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:40
    Исторические квесты, выставки ремесленников, новые спортплощадки – в Таразе прошел День города
    Сегодня, 14:36
    Казахстанский певец покоряет корейскую сцену
    Сегодня, 14:30
    Нам жалоб не поступало - глава Минпромышленности об «одноразовой форме» для Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!