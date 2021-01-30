Иммунитет у детей после COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Учёными всего мира проводятся исследования влияния COVID-19 на организм человека и последствия после перенесённого заболевания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Департамента санитарно-эпидемиологического контроля г. Нур-Султан в Facebook.

По наблюдению большинства врачей заболевание COVID-19 протекает у детей легче, чем у взрослых. У детей отмечались повышенная температура, заложенность носа, боль в горле и кашель. Из-за схожести с ОРВИ определить наличие COVID-19 у ребенка без теста достаточно сложно. В большинстве случаев COVID-19 среди детей выявляются при обследовании по эпидемиологическим показаниям, при плановой госпитализации и т.п. Важно обеспечить ребенку уход, как при заболевании ОРВИ. Если у детей легкая форма коронавирусной инфекции, особенного лечения им не требуется. Необходимо обеспечить облегченное питание, обильное теплое питье. Как правило, рекомендуется употреблять фрукты и овощи, содержащие витамины С, В, D.

У детей реже бывают осложнения, пневмония и им реже требуется госпитализация. Если у детей после заболевания появляются осложнения, чаще всего они вызваны не самим вирусом, а последствиями приема препаратов. Вирус поражает сосуды и после коронавирусной инфекции у детей может появиться тревожность, депрессия, усталость. При этом последствия инфекции до конца неизвестны: коронавирус может влиять на нервную, эндокринную и на репродуктивную систему.

COVID-19 у грудных детей встречается реже. У них болезнь протекает в еще более легкой форме: просто температура и небольшой кашель. Здесь многое зависит еще и от иммунитета матери. Если у нее хороший иммунитет, в первый год жизни ее антитела защищают ребенка от многих инфекций. Главное - уменьшить контакты посторонних лиц с младенцем. От присутствия незнакомых людей груднички испытывают стресс, который негативно сказывается на их иммунитете.

До сих пор отсутствует конкретная информация о последствиях перенесенной коронавирусной инфекции среди детей. После перенесенного заболевания детям необходимо восполнить силы организма, то есть обеспечить полноценное питание, активный отдых, соблюдение режима дня в зависимости от возрастной категории детей.