Имеют ли коллекторы право требовать комиссию с должника в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова объяснила, вправе ли коллекторы требовать комиссию с должников при передаче долга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно пункту 1 статьи 4 Закона о КД (коллекторская деятельность, прим. ред.), коллекторская деятельность осуществляется на основании договора, предметом которого является оказание услуг кредитору по досудебным взысканиям и урегулированию задолженности, а также по сбору информации, связанной с задолженностью.

В соответствии с пунктом 5 статьи 6 Закона о КД в период осуществления коллекторской деятельности в отношении должника кредитор не вправе требовать выплаты вознаграждения, комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием займа или микрокредита, за период нахождения задолженности в работе у коллекторского агентства, а также начислять в указанный период неустойку (штраф, пеню) за несвоевременное погашение основного долга и вознаграждения», - написала Мадина Абылкасымова в своем ответе на депутатский запрос.

Таким образом, при передаче коллекторскому агентству задолженности на досудебное взыскание кредитором фиксируется размер задолженности должника и прекращается начисление комиссий и иных платежей. Кроме того, в соответствии с подпунктом 7) пункта 1 Закона о КД, коллекторское агентство обязано при уступке кредитором прав (требований) по договору не допускать взимания с должника комиссий и иных платежей, не предусмотренных в таком договоре.

«При уступке кредитором прав (требований) право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В этой связи, коллекторские агентства вправе предоставлять справки на платной основе при наличии такого условия в договоре банковского займа (микрокредита). Вместе с тем, Агентством поддерживается предложение о введении запрета для коллекторских агентств по взиманию комиссии за предоставление справки об отсутствии/наличии задолженности, соответствующие законодательные поправки будут разработаны с последующим включением в один из законопроектов, находящихся на рассмотрении Мажилиса Парламента», - заключила глава ведомства.

Ранее председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова рассказала о механизме контроля за коллекторскими организациями.