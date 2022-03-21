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    Именно с Алматы началось возрождение празднования Наурыза - Глава государства

    21 Марта 2022, 12:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент, прибывший в Алматы с рабочим визитом, принял участие в торжественном мероприятии на площади «Астана». Касым-Жомарт Токаев поздравил всех казахстанцев со светлым праздником Наурыз. По его словам, этот день издревле олицетворяет такие ценности, как благоденствие и обновление, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    – Священный Наурыз – это праздник благополучия, единства, милосердия и взаимоуважения. Я специально прибыл в Алматы, чтобы вместе с вами встретить этот великий праздник. Алматы – золотая колыбель нашей Независимости. Именно с Алматы началось возрождение празднования Наурыза. Этот город – духовный, культурный и деловой центр Казахстана. В Алматы сосредоточены представители интеллигенции и искусства, образования, науки, бизнеса, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Президент акцентировал внимание на том, что во время январских событий жители города выдержали серьезные испытания.

    – В критический час жители показали пример настоящего патриотизма. Благодаря единству и сплоченности мы спасли нашу страну. Я дал конкретные поручения соответствующим органам по восстановлению города. Развитие Алматы и повышение качества жизни его жителей – в фокусе моего пристального внимания. Предстоит масштабная работа, сейчас перед нами стоят большие задачи. Уверен, что алматинцы примут участие в их реализации, – заявил Глава государства.

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что наша страна вступила в новый этап развития. Как он подчеркнул, масштабные реформы, представленные в нынешнем Послании, направлены на глубинную модернизацию Казахстана.

    Президент пожелал, чтобы сегодняшний праздник положил начало новым преобразованиям, а Казахстан оставался сильным и сплоченным государством. После приветственного выступления Глава государства вместе с собравшимися посмотрел праздничный концерт.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Алматы Акорда Наурыз
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