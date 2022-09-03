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    Именно мы ответственны за эффективность реализации реформ - Премьер-Министр о Послании

    3 Сентября 2022, 12:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов обратился к членам Правительства и акимам с просьбой приступить с ответственностью к реализации поручений Президента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как отметил Глава государства, предстоит перезагрузить практически все основные сферы государства и общества. По своему содержанию Послание Президента народу является важнейшим шагом на пути масштабного процесса строительства Нового справедливого Казахстана. В нынешних условиях от всех нас требуется принятие конкретных и слаженных действий», - заявил Алихан Смаилов в ходе заседания Правительства.

    Премьер-Министр добавил, что перед Правительством поставлены задачи по повышению устойчивости и конкурентоспособности экономики, качественному и инклюзивному росту благосостояния наших граждан, предоставлению равных возможностей каждому, сохранению общественной безопасности и внутренней стабильности.

    «Мы должны максимально мобилизоваться, чтобы оправдать доверие общества. Именно мы ответственны за эффективность реализации обозначенных Главой государства реформ. Поручаю с особой ответственностью оперативно приступить к реализации поручений Президента», - обратился глава Кабмина.

    1 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК. С полным текстом Послания Главы государства можно ознакомиться здесь.

    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Премьер-министр РК Реформы Токаева Алихан Смаилов Послание Президента РК-2022
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