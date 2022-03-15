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    Именами известных жителей назвали улицы в Осакаровке

    15 Марта 2022, 19:18

    ОСАКАРОВКА. КАЗИНФОРМ – Трём улицам Осакаровки присвоены имена героев-милиционеров Беслана Аушева и Геннадия Карапиди, а также заслуженного учителя Казахской ССР Николая Воронина. Их переименовали по предложению активных сельчан, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Так, улица Колхозная теперь носит имя Геннадия Карапиди, а Кузнечная названа в честь Беслана Аушева.

    Будучи сотрудниками районного отдела милиции Осакаровского района, в августе 1985 года милиционеры погибли при задержании беглого преступника.

    За мужество и героизм Беслана Аушева и Геннадия Карапиди наградили посмертно орденом Красной Звезды.

    Стоит отметить, что на территории отдела полиции установлен памятник погибшим милиционерам. Также имена Беслана Аушева и Геннадия Карапиди увековечены на стеле, расположенной на территории департамента полиции. Об отважных стражах закона сняты фильмы «Операция «Гром» и «Шагнувшие в бессмертие».

    А вот улица Целинная теперь носит имя ветерана Великой Отечественной войны Николая Воронина. Здесь находится бывший Дом пионеров, а ныне детско-юношеский центр «Жастар». Выбор улицы неслучаен. Николай Воронин долгие годы проработал директором детского учреждения. На площади перед ДЮЦ установлен монумент в его память.

    Почётный педагог внес огромный вклад в развитие образования и воспитание подрастающего поколения. Он много сил вложил в создание районного историко-краеведческого музея и возведение обелиска «Скорбящая мать».

    Николай Воронин был награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Работа в должности руководителя была также высоко оценена. К боевым прибавились и трудовые награды – орден Трудового Красного Знамени, медаль «За трудовую доблесть» и многие другие.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

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