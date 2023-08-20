Имена победителей чемпионата МВД по рукопашному бою назвали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде подвели итоги X межведомственной спартакиады ФСО «Динамо» и Х чемпионата МВД по рукопашному бою среди правоохранительных органов, специальных и силовых структур страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В спартакиаде приняли участие 33 команды и 334 спортсмена. Отличие этих соревнований в том, что здесь на ковре свое мастерство показали и женщины.В командном зачете в спартакиаде третье место по праву заняли представители Национальной гвардии, второе место – команда ФСО «Динамо», а первое место – команда МВД.

Первые места в весовых категориях среди мужчин распределились следующим образом: до 55 кг - Жандос Марехиянов (Министерство обороны);до 60 кг - Сагындык Сарыев (ЦС ФСО «Динамо»); до 67 кг - Аманбек Жаманкараев (МВД);до 73 кг - Кирилл Литвиненко (МВД);до 80 кг Куандык Есенаев (МВД);до 97 кг - Мейрамбек Алматов (МВД);свыше 97 кг - Кудайберген Толеубаев (МВД).В чемпионате МВД по рукопашному бою третье место заняла команда ДП Мангистауской области, второе место досталось ДП Атырауской области, а первого места удостоена команда ДП Карагандинской области.