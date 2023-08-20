Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Имена победителей чемпионата МВД по рукопашному бою назвали в Караганде

    20 Августа 2023, 18:19

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде подвели итоги X межведомственной спартакиады ФСО «Динамо» и Х чемпионата МВД по рукопашному бою среди правоохранительных органов, специальных и силовых структур страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В спартакиаде приняли участие 33 команды и 334 спортсмена. Отличие этих соревнований в том, что здесь на ковре свое мастерство показали и женщины.В командном зачете в спартакиаде третье место по праву заняли представители Национальной гвардии, второе место – команда ФСО «Динамо», а первое место – команда МВД.

    Первые места в весовых категориях среди мужчин распределились следующим образом: до 55 кг - Жандос Марехиянов (Министерство обороны);до 60 кг - Сагындык Сарыев (ЦС ФСО «Динамо»); до 67 кг - Аманбек Жаманкараев (МВД);до 73 кг - Кирилл Литвиненко (МВД);до 80 кг Куандык Есенаев (МВД);до 97 кг - Мейрамбек Алматов (МВД);свыше 97 кг - Кудайберген Толеубаев (МВД).В чемпионате МВД по рукопашному бою третье место заняла команда ДП Мангистауской области, второе место досталось ДП Атырауской области, а первого места удостоена команда ДП Карагандинской области.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Карагандинская область Спорт Видео МВД РК Караганда
    Новости по теме
    Новости по теме
    “Стоп, вандал!”: полиция Астаны призывает сохранить городское имущество
    Казахстанки завоевали «бронзу» ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Турции
    Где смотреть прямую трансляцию домашних матчей сборной Казахстана в отборе Евро-2024 по футболу
    Жибек Куламбаева стала чемпионкой турнира в Праге
    Популярное
    1 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
    2 В Алматы, Шымкенте и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Какие медицинские услуги можно получить в Казахстане бесплатно
    4 Движение автотранспорта частично ограничено в Астане из-за марафона
    5 Лучшие места для рыбалки в Павлодарской области