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    • Имена известных жителей региона присвоят школам в СКО

    15 Августа 2022 11:07

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области предлагают присвоить двум сельским школам и библиотеке имена уроженцев региона, которые внесли большой вклад в его культурное и социально-экономическое развитие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующий проект постановления появился на сайте открытых нормативно-правовых актов. Согласно документу, казахской средней школе района Шал акына присвоят имя Какимбека Салыкова. Известный государственный и общественный деятель, поэт, заслуженный деятель Казахстана, почетный гражданин области родился в ауле Енбек этого района.

    Централизованной библиотечной системе Жамбылского района предлагают присвоить имя известного земляка, писателя Сафуана Шаймерденова.

    Новоникольскую среднюю школу в Кызылжарском районе переименуют в среднюю школу им. Геннадия Зенченко. Имя агрария, который в постсоветский период буквально возродил село Новоникольское, вкладывал большие средства в социальную сферу, развивал сельское хозяйство, известно за пределами области.

    В прошлом году имена известных личностей присвоили четырем объектам образования региона.


    Автор:

    Олеся Жуковень

    #Северо-Казахстанская область #Образование #Память #Общество
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