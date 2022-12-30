Имена известных личностей присвоят школе и медколледжу в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области присвоят имена Сабита Муканова и Жумагали Тлеулина учебным заведениям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующий проект постановления появился на сайте открытых нормативно-правовых актов.

Имя Сабита Муканова предлагается присвоить средней школе № 32 города Петропавловска, Жумагали Тлеулина – Северо-Казахстанскому высшему медицинскому колледжу.

Проект постановления будет находиться на публичном обсуждении до 13-го января.

Жумагали Тлеулин (1890-1938) родился в селе Шукырколь нынешнего района им. Г. Мусрепова. Член правительства «Алаш Орды», был избран депутатом Всероссийского учредительного собрания. После реабилитации занимался педагогической и образовательной деятельностью. Стал одним из учредителей-волонтеров Петропавловского казпедтехникума. Писал и публиковал статьи на медицинские темы, переводил книги медицинского содержания с русского языка на казахский, написал учебник для школ по гигиене.

Сабит Муканов (1900-1973) родился в ауле имени Сабита Муканова Жамбылского района (современное название). Один из основоположников казахской литературы, народный писатель Казахстана, общественный деятель, академик академии наук Казахстана.



