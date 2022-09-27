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    Имена исторических личностей присвоили объектам в Туркестанской области

    27 Сентября 2022, 21:52

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства имена исторических личностей присвоили объектам в Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Постановлением Правительства РК от 26 сентября 2022 года №741 «О наименовании и переименовании некоторых организаций образования и культуры Туркестанской области»:

    имя Сагадата Нурмаганбетова присвоено КГУ «Начальная школа №2 г. Арысь»;

    имя Мухамеджана Тынышбаева - КГУ «Средняя общеобразовательная школа№3»;

    имя Абая - Централизованной библиотечной системе города Арыси;

    имя Аль-Фараби - КГУ «Общая средняя школа№12» Жетысайского района;

    имя Мырзакадыра Нурбаева - КГУ «Общая средняя школа №58»;

    имя Алихана Бокейхана - КГУ «Общая средняя школа №36» Мактааральского района;

    имя Ахмета Байтурсынулы - КГУ «Общая средняя школа №9»;

    наименование «Отрар» присвоено Отырарской районной централизованной библиотечной системе;

    имя Аширбека Сыгая - КГУ «Общая средняя школа №13 Сауранского района»;

    имя Сабира Рахимова - КГУ «Общая средняя школа №25».

    Название «КГУ «Туркестанская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина» переименовано в «КГУ «Универсальная научная библиотека «Фараб»;

    «КГУ «Средняя общеобразовательная школа имени Амангельды» отдела развития человеческого потенциала города Арысь» - в «КГУ «Средняя общеобразовательная школа имени Майлыкожа акына»;

    «КГУ «Средняя общеобразовательная школа имени М. Маметовой» отдела развития человеческого потенциала города Арысь» - в «КГУ «Средняя общеобразовательная школа имени Ыбырая Алтынсарина»;

    «КГУ «Многопрофильная школа-гимназия № 3 имени 30 лет Казахстану» отдела развития человеческого потенциала города Кентау» - в «КГУ «Многопрофильная школа-гимназия имени Узбекали Жанибекова»;

    «КГУ «Школа-гимназия» «Болашак» отдела развития человеческого потенциала Казыгуртского района» - в «КГУ «Школа-гимназия имени Калаубека Турсынкулова»;

    «КГУ «Общая средняя школа «Кезеңбулак» отдела развития человеческого потенциала Казыгуртского района» - в «КГУ «Общая средняя школа имени Егемкула Тасанбаева»;

    «КГУ «Ообщая средняя школа «Мыншункыр» отдела развития человеческого потенциала Отырарского района» - в «КГУ «Общая средняя школа имени Рахманкула Бердыбая»;

    «КГУ «Алгабасская средняя общеобразовательная школа» отдела развития человеческого потенциала Толебийского района» - в «КГУ «Средняя общеобразовательная школа имени Садвакаса Темирбекова»;

    КГУ «Средняя общеобразовательная школа «Екпенды» отдела развития человеческого потенциала Толебийского района» - в КГУ «Средняя общеобразовательная школа имени Толепбека Назарбекова»;

    КГУ «Общая средняя школа «Шорнак» отдела развития человеческого потенциала Сауранского района» - в КГУ «Общая средняя школа имени Ахмета Байтурсынова»;

    «КГУ «Общая средняя школа «Кызыл-Аскер» отдела развития человеческого потенциала Сауранского района» - в КГУ «Общая средняя школа имени Жумабека Ташенева»;

    «КГУ «Общая средняя школа «Майдантал» отдела развития человеческого потенциала Сауранского района» - в КГУ «Общая средняя школа имени Айтеке би»;

    «КГУ «Общая средняя школа «Кызыл жол» отдела развития человеческого потенциала Сауранского района» - в КГУ «Общая средняя школа имени Казыбек би»;

    «КГУ Общая средняя школа «Ташанак» отдела развития человеческого потенциала Сауранского района» - в «КГУ «Общая средняя школа имени Узбекали Жанибекова»;

    «КГУ «Общая средняя школа «Шыпан» отдела развития человеческого потенциала Сауранского района» - в КГУ «Общая средняя школа имени Маншук Маметовой»;

    «КГУ «Общая средняя школа «Шобанак» отдела развития человеческого потенциала Сауранского района» - в КГУ «Общая средняя школа имени Толе би»;

    «КГУ «Общая средняя школа «Икан» отдела развития человеческого потенциала Сауранского района» - в «КГУ «Общая средняя школа имени Аль-Фараби»;

    «КГУ «Общая средняя школа «Старый Икан» отдела развития человеческого потенциала Сауранского района» - в «КГУ «Общая средняя школа имени Алии Молдагуловой»;

    «КГУ «Общая средняя школа «Достык» отдела развития человеческого потенциала Сауранского района» переименовано в «КГУ «Общая средняя школа имени Рахманкула Бердыбая».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Правительство РК Туркестанская область История Казахстана
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