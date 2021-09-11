Имена 80 стипендиатов Фонда Нурсултана Назарбаева назвали на Форуме молодых ученых

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершился I Международный форум молодых ученых «Интеллектуальный потенциал независимого Казахстана: 30 лет становления и развития». Масштабное событие, посвященное юбилею Независимости Республики Казахстан, организовал Совет по науке при Фонде Нурсултана Назарбаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на представительство фонда в Алматы.

О значимости мероприятия говорят его цифры: три дня работы форума, три потока трансляции, 15 тематических площадок , 200 спикеров и докладчиков , 14 стран , более 50 000 слушателей в онлайн-пространстве, и эта цифра не предел, так как все мероприятия в скором времени будут доступны в YouTube. Форум проходил в гибридном формате (офлайн и онлайн) с соблюдением всех санитарных норм. Участники дискуссий, отмечая актуальность и важность данного научного собрания, выразили большую надежду, что проведение форума станет традиционным.

Молодые ученые Казахстана и других стран, на кого и был в основном рассчитан форум, получили новые знания на открытых лекциях и воркшопах, обсудили злободневные вопросы за «круглым» столом и на конференции, заявили о себе благодаря шоу-кейсам и выставке научных достижений, поделились результатами своих исследований и научных изысканий.

Основные научные направления работы форума, где молодые ученые выступили с докладами и представили широкой общественности результаты своей работы, охватили следующие темы — цифровизация Казахстана, экология, сельское хозяйство, тренды педагогического образования, история, права человека, модернизация общественного сознания и др.

Так, на сессии «Умное« сельское хозяйство» (Smart Agriculture) её докладчики пришли к выводу, что внедрение «умных» технологий в сельское хозяйство позволяет снизить риски, адаптироваться к изменению климата, повысить урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность животных, разрабатывать и внедрять новые агротехнологии.

Сессия «Уроки пандемии и новые реалии в сфере обеспечения прав человека» дала возможность спикерам обсудить острые проблемы обеспечения и защиты прав человека, а также обратить внимание на законодательные пробелы в этой сфере.

Также состоялся диспут «Конвергенция континентального и английского права: за и против» . Вопросы в данной сессии имеют не только чисто теоретическое (научное) значение, но и практическое, особенно в казахстанских условиях. Как известно, по инициативе Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева создан МФЦА, действующее право которого основано на праве Англии и Уэльса. Функционирование двух систем права – континентального и английского – вызывает большой и научный, и практический интерес не только у ученых, но и среди инвесторов, бизнесменов, как отечественных, так и зарубежных.

Доклады в сессии «Экология и Индустрия 4.0» были посвящены экологическим и природоохранным проблемам, технологиям и подходам, направленным на предотвращение нанесения экологического ущерба.

В результате обсуждений спикеры и гости сессии «Новый век — новые идеи» (химия, техника, технологии, новые материалы) пришли к выводу, что химическая наука в Казахстане следует новым трендам, все исследования построены в соответствии с принципами «зеленой» химии и заботой об окружающей среде, и более того могут иметь прикладное применение в ближайшее время.

На сессии «Казахстанское общество в зеркале социальных наук» молодых учёные представили результаты своих изысканий в области формирования смысловых и ценностных структур степного характера сознания; сравнительного анализа социологического измерения уровня доверия населения в отношении институтов власти; формирования политической культуры современной казахстанской молодежи и др.

Отметим, что I Международный форум молодых ученых выступил эффективной коммуникационной площадкой, на которой молодые ученые смогли обсудить злободневные вопросы науки, инноваций и образования, а также обменяться опытом между отечественными и зарубежными коллегами, укрепить связи научных сообществ.

По завершению форума состоялась онлайн-церемония награждения победителей республиканского конкурса студенческих стипендий . В этом году в конкурсе приняли участие свыше 350 студентов из разных регионов Казахстана. Но только 80 из них будут получать стипендии Фонда Нурсултана Назарбаева в течение нового учебного года – 2021–2022 гг.