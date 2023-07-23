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    Имел при себе три ножа: мужчина устроил поножовщину в поезде в Японии

    23 Июля 2023, 12:29

    ОСАКА. КАЗИНФОРМ - Три человека получили ножевые ранения в результате инцидента в поезде в Осаке в западной Японии в воскресенье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

    Преступник был немедленно арестован, сообщают местные власти.

    Сотрудник станции позвонил в службу экстренной помощи, сообщив об инциденте с поножовщиной в полицию около 10:25 утра по местному времени. Предполагается, что инцидент произошел во время движения поезда.

    Трое пострадавших — пассажир мужского пола в возрасте 20 лет, еще один в возрасте 70 лет и проводник поезда в возрасте 20 лет — были доставлены в больницу, но власти заявили, что ни у кого нет опасных для жизни травм.

    Полиция арестовала мужчину, по имени Казуя Симидзу, на месте по подозрению в покушении на убийство. Позже он признался, что нанес ножевые ранения жертвам.

    По данным полиции, 37-летний Симидзу имел при себе три ножа, когда его взяли под стражу на платформе станции.

    Станция в Идзумисано, префектура Осака, расположена рядом с крупным торговым центром и больницей.

    Аналогичный инцидент произошел на этой неделе в столице Южной Кореи. Жертвам инцидента возле станции метро на юго-западе Сеула повезло меньше – одна из жертв была убита прямо на месте. Еще трое были госпитализированы.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Происшествия Япония
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