IMB Центр призывает инвесторов и товаропроизводителей следовать международным стандартам

Нефтегазовое машиностроение ­– одна из приоритетных отраслей казахстанской экономики.

В 2021 году по инициативе Правительства РК тремя крупными нефтегазовыми Операторами, а именно Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б. В., ТОО Тенгизшевройл, Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. был создан «Международный центр развития нефтегазового машиностроения» - IMB Центр.

Основной целью деятельности Центра является консолидация и анализ данных Операторов по прогнозируемым потребностям в товарах, анализ потенциала отечественного рынка, оказание поддержки местным производителям нефтегазовых товаров в вопросах адвокации, привлечение инвесторов и трансферт технологий международных компаний и производителей оригинального оборудования.

Работать на Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане непросто – в том числе из-за высокого содержания сероводорода и повышенных температур. Производителям оборудования предъявляют высокие требования – от них зависит не только качество продукции, но и безопасность людей.

Казахстанские предприятия уже начали открывать совместные производства с такими гигантами как американская Honeywell или итальянская PetrolValves. Есть и полностью отечественное производство по международным стандартам – в Атырау казахстанская Sigma Solutions выпускает электропродукцию для нефтегазодобычи.

Приоритет IMB Центра – обеспечить эффективную совместную работу государственных структур, добывающих компаний и производителей, интегрировать усилия по созданию взаимовыгодной производственной экосистемы, устранять барьеры для бизнеса.

IMB Центр призывает потенциальных инвесторов и отечественных товаропроизводителей следовать международным стандартам. Отечественному бизнесу нужно выходить на новый глобальный уровень качества.



