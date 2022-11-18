Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Имантауско-Шалкарскую курортную зону в СКО недооценивают – Даурен Абаев

    18 Ноября 2022, 18:18

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта Даурен Абаев во время визита в Северо-Казахстанскую область назвал местный курорт – Имантауско-Шалкарскую зону – одной из самых недооцененных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Даурен Абаев отметил невероятно красивую природу североказахстанского курорта и обозначил имеющиеся проблемы его развития.

    «Территория относится к национальному парку. И таким образом - к министерству экологии и подпадает под все экологические нормы. Это большие ограничения по строительству, инфраструктуре. Понимаем, что поток туристов не остановить туда. Лучше все это привести в цивилизованные рамки. Вопрос сейчас в том, какое ведомство будет готовить документацию для развития инфраструктуры. Мы готовы. Сейчас соответствующие консультации идут. Думаю, на следующий год какое-то решение будет», - сообщил министр.

    Он добавил, что в этом году в сфере туризма региона реализуются 10 инвестиционных проектов на общую сумму 2,2 млрд тенге. В Имантау-Шалкарской курортной зоне полностью реконструировали базу отдыха «Ажар» и расширили базу отдыха «Изумрудная».

    В целом по стране до конца года планируют реализовать в этой отрасли 87 проектов на 107,8 млрд тенге.

    «Восстановили международное авиасообщение с 25 странами по 80 маршрутам. Возобновлен безвизовый режим для 74 стран, открыты сухопутные границы. В Северо-Казахстанской области имеются 16 особо охраняемых природных объектов, в том числе Шалкарское и Арыкбалыкское региональные отделения Государственного национального природного парка «Кокшетау». Туристскими организациями разработано 35 экскурсионных маршрутов и троп познавательного, оздоровительного и экологического характера. По нашим прогнозам, к концу года количество внутренних туристов превысит отметку в 8 млн человек, а внешних туристов - 700 тыс. человек. Это в два раза больше, чем в прошлом году», - сказал Даурен Абаев.

    Министр напомнил об акции «Neo Nomad 2022». Турист, сфотографировавшийся в течение года на 20 туристских фотоспотах, получит ценный подарок. Одна из локаций - озеро Имантау – находится в СКО.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Туризм Экология Минкультуры Регионы Даурен Абаев
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пять косуль отстрелили браконьеры в СКО
    Более 50 малышей весом до 1,5 кг родились в СКО
    Нужно больше строить жилья в селах – аким СКО
    Резкое понижение температуры воздуха ожидается ночью в СКО
    Популярное
    1 Царские курганы в Атырауской области еще ждут своего исследователя - археолог
    2 Древний мост через реку Талас – свидетель былого могущества древнего Тараза
    3 Чемпионат мира в Катаре: группа «Н» - последний шанс Роналду?
    4 15-летняя казахстанка стала шестикратной чемпионкой мира по джиу-джитсу
    5 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся
    Новости партнеров