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    Имангали Тасмагамбетов является грамотным политиком – Марат Шибутов о назначении в ОДКБ

    24 Ноября 2022, 13:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Политолог Марат Шибутов прокомментировал назначение Имангали Тасмагамбетова генеральным секретарем ОДКБ. Он заявил, что на пост секретаря был нужен очень грамотный политик, а не просто военный, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В своем Telegram-канале Марат Шибутов выделил четыре причины назначения Имангали Тасмагамбетова генеральным секретарем ОДКБ.

    По его словам, первая причина кроется в том, что, согласно очередности, три года генеральным секретарем в ОДКБ отныне является представитель Казахстана. Имангали Тасмагамбетов будет в должности генсека ОДКБ до 2026 года.

    Во-вторых, как отмечает политолог, ключевой проблемой ОДКБ сейчас является конфликт Армении и Азербайджана, который сопровождается постоянными перестрелками.

    «С политической точки зрения лучше будет, чтобы интересы Армении представлял казах – так у азербайджанцев будет более мягкая позиция», - считает Марат Шибутов.

    Третью причину он разъяснил следующим образом.

    «Отмечу, что сначала секретарем ОДКБ был бывший секретарь Совбеза и руководитель АП РФ Николай Бордюжа, а потом бывший заместитель директора Пограничной службы России Валерий Семириков. Его сменили бывший начальник Генштаба ВС Армении Юрий Хачатуров и бывший секретарь Совбеза РБ Станислав Зась. Но у них не было такого политического опыта и веса, который есть у Имангали Тасмагамбетова, который был премьер-министром и руководителем администрации Президента РК. Сейчас у ОДКБ сложный период, и поэтому на должность секретаря нужен очень грамотный политик, а не просто военный», - пояснил политолог.

    В-четвертых, как отмечает спикер, Имангали Тасмагамбетов имеет опыт в качестве министра обороны РК и очень хорошие связи в России.

    «Там они простираются от Сергея Громова до Рамзана Кадырова. Это очень важно, так как Россия - основной участник ОДКБ и координирующее государство. Вдобавок, исходя из моих личных впечатлений, Имангали Нургалиевич не тот человек, который может просто сидеть на пенсии. Он очень деятельный человек и может много хорошего сделать в политике», - заключил Марат Шибутов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    ОДКБ
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