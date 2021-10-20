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    Иманбека номинировали на премию MTV EMA

    20 Октября 2021, 17:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обладателя премии «Грэмми», казахстанского диджея Иманбека Зейкенова номинировали на премию MTV EMA, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Этой радостной новостью артист поделился на своей странице в Instagram.

    «Меня номинировали на премию MTV EMA в категории #BestMTVRussiaAct! Голосование начнется совсем скоро, а пока переходи в Инстаграм @mtvrussia и пиши в комментариях с хештегом #MTVEMA_Imanbek, чтобы я знал, что ты будешь голосовать за меня», - обратился диджей к слушателям с просьбой поддержать его.

    Напомним, 15 марта 2021 года ремикс казахстанца Иманбека Зейкенова (Imanbek) на композицию Roses певца Saint Jhn выиграл музыкальную премию «Грэмми»

    А месяц назад Иманбек Зейкенов стал победителем российской премии «GQ Мужчины года» в номинации «Открытие года». Об этом сообщило издание GQ.

    «Премия Grammy, миллиарды прослушиваний на аудиоплатформах и контракты с мировыми музыкальными компаниями и лейблами. Уверены, что для молодого казахстанского диджея и продюсера Иманбека Зейкенова, сделавшего ремикс трека Roses рэпера SAINt JHN, звучавшего отовсюду в этом году, это только начало», - говорится в сообщении издания.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Культура Современная культура
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