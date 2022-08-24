Imanbek снялся в веб-сериале

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Известный диджей Иманбек Зейкенов стал частью нового веб-сериала под рабочим названием «Завод», передает Pavlodarnews.kz.

Обладатель престижной статуэтки Грэмми вошел в основной актерский состав. Он сыграет перспективного специалиста, сюжетную линию с ним поддержат блогеры Хаким Мукарам и Ильяс Копжасаров. На данный момент Иманбек уже завершил съемки в проекте.

Помимо известного саунд-продюсера в веб-сериале главные роли сыграют знаменитые актеры Кобланды Болат и Аружан Джазильбекова.

Веб-сериал покажет историю избалованного сына богатых родителей Олжаса (Кобланды Болат), которого за очередную выходку отправляют работать простым рабочим на павлодарский завод. Там главный герой познакомится с новыми людьми и обретет важные цели в жизни.

Съемки веб-сериала начались 3 августа. Релиз намечен на осень этого года.

Фото: instagram / imanbekmusic