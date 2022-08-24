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    Imanbek снялся в веб-сериале

    24 Августа 2022, 09:11

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Известный диджей Иманбек Зейкенов стал частью нового веб-сериала под рабочим названием «Завод», передает Pavlodarnews.kz.

    Обладатель престижной статуэтки Грэмми вошел в основной актерский состав. Он сыграет перспективного специалиста, сюжетную линию с ним поддержат блогеры Хаким Мукарам и Ильяс Копжасаров. На данный момент Иманбек уже завершил съемки в проекте.

    Помимо известного саунд-продюсера в веб-сериале главные роли сыграют знаменитые актеры Кобланды Болат и Аружан Джазильбекова.

    Веб-сериал покажет историю избалованного сына богатых родителей Олжаса (Кобланды Болат), которого за очередную выходку отправляют работать простым рабочим на павлодарский завод. Там главный герой познакомится с новыми людьми и обретет важные цели в жизни.

    Съемки веб-сериала начались 3 августа. Релиз намечен на осень этого года.

    Фото: instagram / imanbekmusic

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Павлодарская область Культура Кинематограф
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