Иманбек представил новую композицию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский диджей, обладатель премии «Грэмми» Иманбек Зейкенов презентовал новую композицию совместно с американской певицей Salem Ilese. Об этом сам музыкант сообщил на своей странице в сети Instagram, передает МИА «Казинформ».

Трек называется «Married to your melody» и уже доступен для прослушивания на всех музыкальных площадках.

Недавно Иманбек анонсировал мировое турне. Концерты обладателя статуэтки «Грэмми» пройдут в городах Европы и США. Турне начнется 6 апреля и продлится до 25 сентября. Первыми концерт Иманбека Зейкенова смогут посетить жители Нью-Йорка, а затем концерты пройдут во Флориде, в Бразилии, Норвегии, Италии, Венгрии, Германии.