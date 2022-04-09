Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Иманбек представил новую композицию

    9 Апреля 2022, 09:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский диджей, обладатель премии «Грэмми» Иманбек Зейкенов презентовал новую композицию совместно с американской певицей Salem Ilese. Об этом сам музыкант сообщил на своей странице в сети Instagram, передает МИА «Казинформ».

    Трек называется «Married to your melody» и уже доступен для прослушивания на всех музыкальных площадках.

    Недавно Иманбек анонсировал мировое турне. Концерты обладателя статуэтки «Грэмми» пройдут в городах Европы и США. Турне начнется 6 апреля и продлится до 25 сентября. Первыми концерт Иманбека Зейкенова смогут посетить жители Нью-Йорка, а затем концерты пройдут во Флориде, в Бразилии, Норвегии, Италии, Венгрии, Германии.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Культура Соотечественники Современная культура Общество Музыка
    Новости по теме
    Новости по теме
    Обладатель Grammy Imanbek записал новый трек со «звуком атома»
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    Дни культуры Казахстана проходят в Узбекистане
    Система защиты прав потребителей изменится в Казахстане
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    3 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы